В дом президента Польши ворвались спасатели: это может быть проделка российских спецслужб

23 мая экстренные службы приехали в дом семьи президента Польши в Гданьске. Спасателям сообщили о пожаре и остановке сердца.

Оказалось, это был фальшивый вызов. В Польше заявляют о следе иностранных спецслужб и обещают как можно быстрее найти виновных. Об этом пишет "Польское радио".

Что известно о фальшивом вызове спасателей к дому Навроцкого?

Спасатели, прибывшие на место вызова, сначала позвонили в домофон. Впрочем, им никто не ответил. Поэтому они были вынуждены открыть дверь и проникнуть в квартиру. В доме никого не было.

Главный командир Государственной пожарной службы Войцех Кручек объяснил, что спасатели действовали по соответствующей процедуре. По его словам, попытка дозвониться на номер, с которого поступил вызов, была безуспешной.

Войцек уточнил, что командир пожарных не знал, в чьем именно доме якобы произошла чрезвычайная ситуация.

Между тем заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек заявил, что в течение двенадцати часов должно стать известно, кто стоял за фальшивой тревогой в доме семьи президента.

По его словам, полицейские значительно продвинулись в этом деле. Мрочек заверил, что виновники не останутся безнаказанными.

Бывший руководитель польской разведки, полковник Анджей Дерлатка считает, что такие фальшивые сообщения могут быть элементом провокаций со стороны иностранных спецслужб. По его мнению, восточные разведки пытаются расшатать ситуацию в Польше, используя внутренние политические конфликты и напряжение накануне избирательной кампании.

Как ситуацию прокомментировали у Навроцкого?

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что силовики вошли в семейную квартиру главы государства, которая должна была быть под особой охраной. По его словам, это является "компрометацией" руководства МВД Польши и координатора спецслужб. Тему обсуждали в эфире программы "Завтрак Рымановского" на телеканале Polsat News.

Лескевич отметил, что "была перейдена красная линия", ведь службы вошли в семейную квартиру действующего президента Польши, где проживает, в частности, его мать. Он уточнил, что жилье является совладельцем Навроцкого и указано в его декларации об имуществе, а значит, должно подлежать особой защите.

Представитель президента отметил, что претензий к самим спасателям нет, ведь они действовали по инструкциям. В то же время, по его мнению, не сработали процедуры защиты главы государства и других важнейших лиц страны. Он также задал вопрос, как работают спецслужбы, если после фальшивого сообщения никто не знал, что речь идет о квартире президента.

Председатель парламентской группы левых Анна Мария Жуковская заявила, что подобные инциденты происходят и в других странах. Она предположила, что за ними могут стоять иностранные спецслужбы, а не подростки, которые шутят. По ее мнению, Россия заинтересована в том, чтобы в Польше возникало ощущение хаоса и опасности. Именно такой эффект, по ее словам, и создают подобные провокации.