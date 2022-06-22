Об этом российский публицист Андрей Пионтковский рассказал для 24 канала.

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"Освобождение Херсона станет символическим и политическим событием. Это вызовет шок в России. И шок в бункере, и среди так называемого "народа из глубинки". Начнется цепочка безвозвратных изменений не только на постсоветском пространстве. Имперское пространство Владимира Путина сжимается. Сжимается внутриполитическое ", – сказал публицист.

Максимум для российской армии

Путин растянул фронт и не в силах удержать то, что временно оккупировали россияне. По словам Пионтковского, Кремль понял, что совершил ошибку, и изменил тактику – сконцентрировал силы на Донбассе. Россия уже изучила многие названия украинских сел, о которых никогда не могли узнать. К примеру, Матвеевка, Тарасовка.

Я понимаю, что это для Украины трагические точки, но это максимум возможностей российской армии при максимальной концентрации сил и резервов. Взять Тарасовку… А хотели брать Лондон,

– отметил Пионтковский.

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Военные аргументы все изменят

В 2022 году, согласно опросу американского социологического центра, Путин получил наиболее негативное отношение от мира. Однако в самой России рейтинги выросли. Пионтковский сказал, что в тоталитарных странах не проводятся настоящие соцопросы.

"Звонят по телефону. Спрашивают, за Путина ли. Человек со столетней генетической памятью коммунизма, конечно, отвечает, что он за Путина", – отметил Пионтковский.

Однако он считает, что ситуация быстро изменится, поскольку военные аргументы очень быстро корректируют политическую психологию. Пионтковский ожидает безвозвратных изменений в России. Он убежден, что Путин не удержит власть после победы Украины. Однако преемники будут такими же мерзавцами, но они уже вынуждены считаться с военными реалиями.

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