Про це російський публіцист Андрій Піонтковський розповів для 24 каналу.

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"Звільнення Херсона стане символічною і політичною подією. Це викличе шок в Росії. І шок в бункері, і серед так званого "народу з глибинки". Почнеться ланцюжок безповоротних змін не лише на пострадянському просторі. Імперський простір Володимира Путіна стискається. Стискатиметься внутрішньополітичний простір Росії", – сказав публіцист.

Максимум для російської армії

Путін розтягнув фронт і не в змозі втримати те, що тимчасово окупували росіяни. За словами Піонтковського, Кремль зрозумів, що зробив помилку і змінив тактику – сконцентрував сили на Донбасі. Росія вже вивчила багато назв українських сіл, про які б ніколи не могли дізнатися. Наприклад, Матвіївка, Тарасівка.

Я розумію, що це для України трагічні точки, але це максимум можливостей російської армії за максимальної концентрації сил та резервів. Взяти Тарасівку… А хотіли брати Лондон,

– зазначив Піонтковський.

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Воєнні аргументи все змінять

У 2022 році, згідно з опитуванням американського соціологічного центру, Путін отримав найбільш негативне ставлення від світу. Проте у самій Росії рейтинги зросли. Піонтковський сказав, що у тоталітарних країнах не проводять справжніх соцопитувань.

"Дзвонять телефоном. Питають, чи за Путіна. Людина зі сторічною генетичною пам'яттю комунізму звісно відповідає, що вона за Путіна", – зазначив Піонтковський.

Однак він вважає, що така ситуація швидко зміниться, оскільки воєнні аргументи дуже швидко корегують політичну психологію. Піонтковський чекає на безповоротні зміни в Росії. Він переконаний, що Путін таки не втримає владу після перемоги України. Проте наступники будуть такими ж мерзотниками, але вони будуть змушені зважати на воєнні реалії.

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