Китай поддерживает цельность Украины: может ли он разжечь новый мировой конфликт

Китай стремится к стабильности, но вместе с тем хочет остаться сильным геополитическим игроком. Страна не стремится к новым территориям, только за исключением Тайваня.

Такое мнение 24 Каналу выразил доктор исторических наук, профессор УКУ Ярослав Грицак, добавив, что мы являемся людьми с Запада, поэтому часто мыслим другими категориями. Следовательно, нам нелегко понять логику Китая.

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Какие изменения могут произойти в Пекине

Для Китая идея завоевания чужих территории является почти варварской. Си Цзиньпин считает, что завоевывать надо мягкой силой, например, экономикой, капиталом.

Позиция Китая очень проста и прагматична. Он максимально пользуется этой войной (России с Украиной – 24 Канал). На самом деле Китай поддерживает интегральную целостность Украины – это вопрос вне дискуссии, потому что независимость Крыма и Донбасса – это фактически то же, что и Тайваня,

– заметил Ярослав Грицак.

Он добавил, что Китай дал предупреждение Владимиру Путину о том, что существуют вещи, через которые он не может переступить. "Красная линия", которая наиболее выразительна – это то, что Путин не имеет права применять ядерное оружие во время войны, потому что это не в интересах Китая.

Такая ситуация в первую очередь нарушит экономическое равновесие. Следовательно, это запрет, за нарушение которого Китай может перейти из нейтральных союзников России в ее нейтральных врагов,

– сказал профессор УКУ.

Вопрос Тайваня будет также зависеть от того, как будет развиваться война в Украине. Если в худшем сценарии, Россия может преуспеть, тогда не исключено, что Китай начнет операцию по присоединению Тайваня. В настоящее время на этой территории могут усилиться сепаратистские тенденции. Это может дать повод Китаю для агрессии.

Однако следует подчеркнуть, что сегодня Пекин также имеет свои проблемы, его экономика замедляется. Но обо всем этом можно говорить как о длительной перспективе. Сейчас в Украины есть окно возможностей. Речь идет о том, что Китай пока не будет активным союзником России.

Он мечтает восстановить свой геополитический статус великого игрока. Китай думает, что Россия делает эту работу, потому что "подрывает" силы своего главного соперника – США. Теперь Россия становится вассалом Китая и Путин к этому готовится,

– подытожил Ярослав Грицак.

Позиция Китая: что известно