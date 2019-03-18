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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Взгляд изнутри: известный политик написал книгу о недостатках каждого из украинских президентов

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      Политик и ученый Владимир Горбулин знал лично всех президентов независимой Украины. Поэтому сегодня может сказать, что мешало каждому построить Украину и каких ошибок нам стоит избегать.

      На 300 страницах своей книги "Мой путь в зазеркалье" Горбулин откровенно и остро написал о политике за весь период независимой Украины.

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      В частности о каждом из пяти президентов. Ведь всех их автор знал лично. У некоторых был советником, а еще секретарем СНБО. Не боялся критиковать лично при встрече и в книжке. А вот несладкие слова не готов произнести для широкого круга.

      По словам Горбулина, Леонид Кравчук был настоящим интеллектуалом. А вот кадры подбирать не умел: его команда почти каждый вопрос была способна утопить в пустых разговорах. Сам Леонид в экономике разбирался плохо. В целом же к президентству оказался не готов.

      Володимир Горбулін
      Автор книги Владимир Горбулин

      А вот Леонида Кучму, которого автор знал очень хорошо, назвать интеллектуалом не мог. Однако в книге отметил, что тот со сложным и бедным прошлым пытался казаться представителем элиты.

      Почувствовав вкус власти, хотел сконцентрировать ее в своих руках. Поэтому желал воплотить план, который реализовал в свое время Владимир Путин. Ведь российский президент после второго срока стал премьер-министром, расширил полномочия главы правительства, а затем снова вернулся в главное кресло страны. Однако Кучме это не удалось, помешала Оранжевая революция.

      Третий президент Виктор Ющенко, по мнению Горбулина, был нарциссом. Но смог разбудить украинское сознание. 

      Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко
      Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук

      Но именно Ющенко не распознал тревожный звоночек – вторжение России в Грузию. Президент должен понять, что это была тренировка перед нападением на Украину. И что ко вторжению нужно было готовиться еще более десяти лет назад.

      А вот Виктор Янукович во время президентства сильно изменился в худшую сторону, вспомнил политик. Невежество победило над желанием развиваться. Янукович ненавидел и опасался Путина. Однако именно Путин, который говорил на одном с ним языке, был ближ непонятного Запада. Поэтому и сделал роковой выбор.

      Віктор Янукович та Володимир Путін
      Виктор Янукович и Владимир Путин

      Никому не доверяет и пытается контролировать все – так характеризует автор Петра Порошенко. На высокие должности попадают не профессионалы, а верные друзья. Американцы готовы к военно-техническому сотрудничеству при условии, если ликвидируют "Укроборонпром". А вот Порошенко к этому не был готов.

      Петро Порошенко та Володимир Горбулін
      Петр Порошенко и Владимир Горбулин

      На кону в 2019 году стоит очень много и выборы будут сложным периодом. Ведь для Украины характерен хронический кадровый дефицит, уверен Горбулин. Поэтому нам стоит думать головой и выбирать перспективных кандидатов, которые способны посмотреть за горизонт.


      Главные даты президентских выборов 2019

      Более о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

       

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Леонид Кравчук Леонид Кучма Виктор Янукович Виктор Ющенко Президент Украины
      Источник: 24 канал
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