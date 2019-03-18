Взгляд изнутри: известный политик написал книгу о недостатках каждого из украинских президентов

Политик и ученый Владимир Горбулин знал лично всех президентов независимой Украины. Поэтому сегодня может сказать, что мешало каждому построить Украину и каких ошибок нам стоит избегать.

На 300 страницах своей книги "Мой путь в зазеркалье" Горбулин откровенно и остро написал о политике за весь период независимой Украины.

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В частности о каждом из пяти президентов. Ведь всех их автор знал лично. У некоторых был советником, а еще секретарем СНБО. Не боялся критиковать лично при встрече и в книжке. А вот несладкие слова не готов произнести для широкого круга.

По словам Горбулина, Леонид Кравчук был настоящим интеллектуалом. А вот кадры подбирать не умел: его команда почти каждый вопрос была способна утопить в пустых разговорах. Сам Леонид в экономике разбирался плохо. В целом же к президентству оказался не готов.



Автор книги Владимир Горбулин

А вот Леонида Кучму, которого автор знал очень хорошо, назвать интеллектуалом не мог. Однако в книге отметил, что тот со сложным и бедным прошлым пытался казаться представителем элиты.

Почувствовав вкус власти, хотел сконцентрировать ее в своих руках. Поэтому желал воплотить план, который реализовал в свое время Владимир Путин. Ведь российский президент после второго срока стал премьер-министром, расширил полномочия главы правительства, а затем снова вернулся в главное кресло страны. Однако Кучме это не удалось, помешала Оранжевая революция.

Третий президент Виктор Ющенко, по мнению Горбулина, был нарциссом. Но смог разбудить украинское сознание.



Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук

Но именно Ющенко не распознал тревожный звоночек – вторжение России в Грузию. Президент должен понять, что это была тренировка перед нападением на Украину. И что ко вторжению нужно было готовиться еще более десяти лет назад.

А вот Виктор Янукович во время президентства сильно изменился в худшую сторону, вспомнил политик. Невежество победило над желанием развиваться. Янукович ненавидел и опасался Путина. Однако именно Путин, который говорил на одном с ним языке, был ближ непонятного Запада. Поэтому и сделал роковой выбор.



Виктор Янукович и Владимир Путин

Никому не доверяет и пытается контролировать все – так характеризует автор Петра Порошенко. На высокие должности попадают не профессионалы, а верные друзья. Американцы готовы к военно-техническому сотрудничеству при условии, если ликвидируют "Укроборонпром". А вот Порошенко к этому не был готов.



Петр Порошенко и Владимир Горбулин

На кону в 2019 году стоит очень много и выборы будут сложным периодом. Ведь для Украины характерен хронический кадровый дефицит, уверен Горбулин. Поэтому нам стоит думать головой и выбирать перспективных кандидатов, которые способны посмотреть за горизонт.



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