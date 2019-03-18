Погляд зсередини: відомий політик написав книгу про вади кожного з українських президентів

Політик та вчений Володимир Горбулін знав особисто усіх президентів незалежної України. Тому сьогодні може сказати, що заважало кожному розбудувати Україну і яких помилок нам варто уникати.

На 300 сторінках своєї книги "Мой путь в зазеркалье" Горбулін відверто та гостро написав про політику за весь період незалежної України.

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Зокрема про кожного з п'яти президентів. Адже усіх їх автор знав особисто. В декого був радником, а ще секретарем РНБО. Не боявся критикувати особисто при зустрічі і в книжці. А от несолодкі слова не готовий вимовити на широкий загал.

За словами Горбуліна, Леонід Кравчук був справжнім інтелектуалом. А от кадри підбирати не вмів: його команда не кожне питання була здатна втопити в пустопорожніх балачках. Сам Леонід в економіці розбирався погано. Загалом же до президентства виявився не готовий.



Автор книги Володимир Горбулін

А от Леоніда Кучму, якого автор знав дуже добре, назвати інтелектуалом не міг. Проте у книзі зазначив, що той зі складним і бідним минулим намагався здатися представником еліти.

Відчувши смак влади, хотів сконцентрувати її у своїх руках. Тому бажав втілити план, який реалізував у свій час Володимир Путін. Адже російський президент після другого терміну став прем'єр-міністром, розширив повноваження глави уряду, а потім знову повернувся у головне крісло країни. Проте Кучмі не вдалося, завадила Помаранчева революція.

Третій президент Віктор Ющенко, на думку Горбуліна, був нарцисом. Але зміг розбудити українську свідомість.



Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук

Але саме Ющенко не розпізнав тривожний дзвіночок – вторгнення Росії в Грузію. Президент мав зрозуміти, що це було тренування перед нападом на Україну. І що до вторгнення потрібно було готуватися ще понад десять років тому.

А от Віктор Янукович під час президентства сильно змінився в гірший бік, пригадав політик. Невігластво перемогло над бажанням розвиватися. Янукович ненавидів і побоювався Путіна. Проте саме Путін, який говорив однією з ним мовою, був ближчим за незрозумілий Захід. Тому і зробив фатальний вибір.



Віктор Янукович та Володимир Путін

Нікому не довіряє і намагається контролювати все – таким характеризує автор Петра Порошенка. На високі посади потрапляють не професіонали, а вірні друзі. Американці готові були до воєнно-технічної співпраці за умови, якщо ліквідують "Укроборонпром". А от Порошенко до цього не був готовий.



Петро Порошенко та Володимир Горбулін

На кону в 2019 році стоїть дуже багато й вибори будуть складним періодом. Адже для України характерний хронічний кадровий дефіцит, впевнений Горбулін. Тому нам варто думати головою й обирати далекоглядних кандидатів, які здатні подивитися за горизонт.



Головні дати президентських виборів 2019 року

Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.

Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.