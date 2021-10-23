Взял оружие дедушки: в России 10-летний мальчик выстрелил себе в голову

В России 10-летний пациент детской больницы Нижневартовска выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Мальчик травмировался оружием 66-летнего дедушки.

Мальчик, по информации телеграм-канала, страдает синдромом Дауна и лечился от онкологического заболевания. Инцидент произошел 22 октября, в этот день ребенка должны были выписать из больницы, где он проходил курс химиотерапии.

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66-летний дедушка-опекун приехал забирать мальчика из медицинского учреждения. В личных вещах мужчины был зарегистрирован травматический пистолет "Оса".

У дедушки случился нервный срыв

Однако во время тихого часа в больнице дедушка уснул, зато мальчик достал оружие и случайно выстрелил себе в голову. Раненого прооперировали. Мальчик выжил после операции, однако его состояние остается крайне критическим.

В то же время дедушке тоже понадобилась помощь врачей – у него началась истерика.

Мужчина даже пытался покончить с собой, выпрыгнув в окно. Его госпитализировали с нервным срывом.

Что известно о семье мальчика

По информации телеграм-канала, пострадавший мальчик живет с бабушкой, дедушкой и отцом-рецидивистом. В то же время мать с семьей не живет.

Папу ребенка привлекали к ответственности за хранение наркотиков, кражу и мошенничество, он находился в розыске.

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66-летний дедушка – охотник, который обладает многими видами оружия. С собой мужчина носит травматический пистолет для самообороны, в медучреждение он взял его без кобуры, просто положил в сумку. Выясняют все обстоятельства инцидента.