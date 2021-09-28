50-летний Алимов написал явку с повинной. Мужчину отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней.

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В Сети появилась петиция за освобождение Алимова из-под стражи

Тем временем в сети появилась петиция за освобождение Алимова из-под стражи. Подписавшие ее люди считают, что мера пресечения – слишком суровая, ведь руководитель компании сам явился в Следственный комитет. Пока под петицией поставили подписи около 1600 человек.

Люди застряли на Эльбрусе во время бури

Отметим, что трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Туристическая группа попала в бурю во время спуска. Люди застряли на высоте около 5 тысяч 400 метров.

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Погибли 5 туристов – от переохлаждения

Для 5 человек этот поход стал смертельным, они погибли от переохлаждения. Оказалось, что в группе были туристы из разных регионов России, однако большинство – практически без опыта таких восхождений. У людей, которых спасли, обморожения и переломы.