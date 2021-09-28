50-річний Алімов написав явку з повинною. Чоловіка відправили в СІЗО на 1 місяць і 28 днів.

До теми Фатальний збіг: туристи на Ельбрусі відпрацювали екстрену ситуацію, яка здійснилася

У мережі з'явилась петиція за звільнення Алімова з-під варти

Тим часом в мережі з'явилась петиція – за звільнення Алімова з-під варти. Люди, які підписали її, вважають, що запобіжний захід – занадто суворий, адже керівник компанії сам з'явився в Слідчий комітет. Поки під петицією поставили підписи близько 1600 осіб.

Люди застрягли на Ельбрусі під час бурі

Зазначимо, що трагедія на Ельбрусі сталась 23 вересня. Туристична група потрапила у бурю під час спуску. Люди застрягли на висоті близько 5 тисяч 400 метрів.

Більше тут Трагедія на Ельбрусі: під час сходження групи загинули 5 альпіністів

Загинули 5 туристів – від переохолодження

Для 5 людей цей похід став смертельним, вони загинули від переохолодження. Виявилось, що у групі були туристи з різних регіонів Росії, проте більшість – практично без досвіду таких сходжень. У людей, яких врятували, обмороження та переломи.