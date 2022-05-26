Взять Киев за 3 дня: кто привел Россию к катастрофическим решениям 24 февраля

Интервью Николая Патрушева, председателя Совета безопасности и одного из ближайшего соратников Путина – прекрасная иллюстрация к работе механизма, который привел Россию к катастрофическим решениям 24 февраля.

Патрушев, очевидно, не просто некомпентентен – он попросту неадекватен. Живет в вымышленном мире, но, к сожалению, принимает решения в реальном.

Читайте Гитлер в восхищении привстал из гроба: ложь питерского гопника об Украине вылезла наружу

Провал Патрушева

Да, именно в этом вымышленном мире Киев взяли за три дня, потому что у Украины не было армии, Зеленский сбежал, потому что он наркоман и клоун, а русских солдат встречали с цветами хлебом и солью.

С точно такой же уверенностью идиота Патрушев теперь рассуждает про биологическое оружие, непригодность болонской системы и привязку рубля к курсу доллара. Уму непостижимо, что кто-то может слушать рассуждения человека, провалившегося в своей основной деятельности, безопасности, по поводу образования и экономики.

На протяжении многих лет его интервью оставляли такое впечатление, что заграничные аналитики всерьез рассуждали про 10-мерные шахматы, при которых Патрушев все понимает, но притворяется безграмотным и ничего не понимающим в целях какой-то стратегической разводки. Серьезно.

Соратник Путина некомпетентен, заявил Сонин / Фото Getty Images

Важно Кто может стать преемником Путина: названы 3 вероятных кандидата

Россия оказалась в самой опасной ситуации с 1941 года

Но теперь-то – после того как они отправили СОБР и оркестр на верную гибель в точном соответствии с тем бредом, который он излагал в интервью, понятно, что нет никаких 10-мерных шахмат и "двойного дна".

Действительно, за безопасность в России отвечает человек, который не умеет работать с информацией и неадекватно воспринимает реальность. Неудивительно, что в результате его деятельности Россия оказалось в самой, наверное, опасной ситуации с 1941 года.

Такое случается не первый раз. Помните, какое ощущение полного неадеквата производило заявление ГКЧП 19 августа 1991 года? Где они серьезно, обещали полную замену политического и экономического курса и еще всем по дачному участку?

Рассуждения Патрушева живо напоминают ту "аналитику", которой тогдашний председатель КГБ Крючков кормил Горбачева, но, гораздо хуже, кормился сам. Так и сейчас – пока ФСБ охотилась за девушками с ленточками и старушками с плакатами, коррупция на самом верху и несменяемость власти привели к реальному краху безопасности страны.

Настоящий вопрос, конечно – как так могло случиться, что некомпетентный человек оказался на ответственном посту? Какая должна быть дисфункция у государственной власти, чтобы за безопасность страны отвечал человек, который не умеет работать с информацией?

Наверное, про это еще будут написаны статьи и книги – да, гениальная статья Сахарова-Турчина-Медведева кое-что говорит об этом – но пока это реально российская трагедия.

Также интересно – Путин испуган, он не может спать спокойно: смотрите видео