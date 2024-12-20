Взят под стражу руководитель КРАИЛ, задержанный за поддержку онлайн-казино россиян

Избрана мера пресечения руководителю КРАИЛ, которого на днях задержали за поддержку онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. Суд взял его под стражу.

Речь идет о руководителе комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о деле руководителя КРАИЛ

18 декабря ГБР задержало руководителя КРАИЛ по подозрению в пособничестве государству-агрессору. У него также обнаружили наркотические средства в крупных размерах, без цели сбыта.