Это 24 Каналу прокомментировал юрист-аналитик Андрей Вигиринский. По его словам, судебное дело бизнесмена Константина Жеваго было чистым кушем.
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"Дело было кушем, его рассматривали как возможность заработать деньги", – сказал Вигиринский.
Юрист-аналитик подчеркнул, что не стоит переносить ответственность отдельного человека, даже если он занимает высокий пост, на орган в целом.
Дело Жеваго было для Князева возможностью заработать: смотрите видео
Как побороть коррупцию в Украине
Вигиринский отметил, что нельзя избавиться от коррупции просто принятием еще одного закона и вписанием дополнительной процедуры.
"Эту проблему можно решить исключительно назначением приговоров по делам, имеющим обоснованные доказательства вины. Судебные решения – единственный барьер, который можно поставить против коррупции", – пояснил юрист-аналитик.
Дело Всеволода Князева: главные новости
- 15 мая НАБУ и САП сообщили о разоблачение коррупционной схемы, связанной с руководством и судьями Верховного Суда
- 16 мая правоохранители задержали Всеволода Князева и изъяли у него 2,7 миллиона долларов.
- В тот же день в Верховном Суде созвали внеочередной пленум, который выразил недоверие действующему председателю ВСУ Всеволоду Князеву и уволил его.
- Поздним вечером 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Всеволоду Князеву. Его заключили под стражу с правом внесения залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен.