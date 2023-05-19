Це 24 Каналу прокоментував юрист-аналітик Андрій Вігірінський. За його словами, судова справа бізнесмена Костянтина Жеваго становила чистий куш.

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"Справа була кушем, її розглядали як можливість заробити гроші", – сказав Вігірінський.

Зверніть увагу! Раніше Велика Палата ВС розглядала справу щодо права власності 40,19% акцій Полтавського ГЗК Ferrexpo. Зазначені акції залишили пов'язаним із Жеваго компаніям. Зокрема, скасували визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Юрист-аналітик наголосив, що не варто переносити відповідальність окремої людини, навіть якщо вона посідає високу посаду, на орган у цілому.

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Як побороти корупцію в Україні

Вігірінський зазначив, що не можна позбутися корупції просто ухваленням ще одного закону й вписанням додаткової процедури.

"Цю проблему можна розв'язати виключно встановленням вироків у справах, які мають обґрунтовані докази провини. Судові рішення – єдиний бар'єр, який можна поставити проти корупції", – пояснив юрист-аналітик.

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