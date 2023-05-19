Це 24 Каналу прокоментував юрист-аналітик Андрій Вігірінський. За його словами, судова справа бізнесмена Костянтина Жеваго становила чистий куш.
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"Справа була кушем, її розглядали як можливість заробити гроші", – сказав Вігірінський.
Юрист-аналітик наголосив, що не варто переносити відповідальність окремої людини, навіть якщо вона посідає високу посаду, на орган у цілому.
Справа Жеваго була для Князєва можливістю заробити: дивіться відео
Як побороти корупцію в Україні
Вігірінський зазначив, що не можна позбутися корупції просто ухваленням ще одного закону й вписанням додаткової процедури.
"Цю проблему можна розв'язати виключно встановленням вироків у справах, які мають обґрунтовані докази провини. Судові рішення – єдиний бар'єр, який можна поставити проти корупції", – пояснив юрист-аналітик.
Справа Всеволода Князєва: головні новини
- 15 травня НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми, пов'язаної з керівництвом і суддями Верховного Суду.
- 16 травня правоохоронці затримали Всеволода Князєва та вилучили в нього 2,7 мільйона доларів.
- Того ж дня у Верховному Суді скликали позачерговий пленум, який висловив недовіру чинному голові ВСУ Всеволоду Князєву та звільнив його.
- Пізно ввечері 18 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Всеволоду Князєву. Його взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень.