Об этом рассказывает Офис Генерального прокурора, сообщает 24 Канал. Сейчас участникам коррупционной схемы объявлено о подозрении.

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Шантажировали за инвалидность

По данным следствия, подозреваемые вместе с неустановленными должностными лицами Центральной медико-социальной экспертной комиссии №1 в Киеве пытались получить неправомерную выгоду за оформление ветерану третьей группы инвалидности на два года, обещая в дальнейшем подготовить необходимые документы для назначения второй группы пожизненно.

Ветеран был вынужден заплатить 5 тысяч долларов, иначе ему угрожали аннулированием уже назначенной группы инвалидности. Во время следствия стало известно, что военнослужащий самовольно оставил воинскую часть в 2023 году и сейчас находится за ее пределами.

Правоохранители задержали подозреваемых во время получения неправомерной выгоды. В результате обыска по месту жительства врача были обнаружены денежные средства на сумму 46 тысяч гривен, почти 87 тысяч долларов и 4,5 тысячи евро, а также черновые записи и печати медицинских учреждений.

На сегодня правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей.

К слову, в Украине с 1 ноября меняются условия бронирования, проводится аудит критических предприятий, и обсуждаются изменения в постановлении №76 о порядке бронирования военнообязанных.

А также в Одессе разоблачили схему оформления фиктивных инвалидностей для избежания мобилизации, организатор которой был отправлен под стражу.