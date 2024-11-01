Про це розповідає Офіс Генерального прокурора, повідомляє 24 Канал. Наразі учасникам корупційної схеми оголошено про підозру.

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Шантажували за інвалідність

За даними слідства, підозрювані разом з невстановленими посадовими особами Центральної медико-соціальної експертної комісії №1 в Києві намагалися отримати неправомірну вигоду за оформлення ветерану третьої групи інвалідності на два роки, обіцяючи в подальшому підготувати необхідні документи для призначення другої групи пожиттєво.

Ветеран був змушений сплатити 5 тисяч доларів, інакше йому погрожували анулюванням вже призначеної групи інвалідності. Під час слідства стало відомо, що військовослужбовець самовільно залишив військову частину у 2023 році та наразі перебуває поза її межами.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання неправомірної вигоди. В результаті обшуку за місцем проживання лікарки були виявлені грошові кошти на суму 46 тисяч гривень, майже 87 тисяч доларів та 4,5 тисячі євро, а також чорнові записи та печатки медичних установ.

На сьогодні правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних у вигляді тримання під вартою.

До слова, в Україні з 1 листопада змінюються умови бронювання, проводиться аудит критичних підприємств, та обговорюються зміни у постанові №76 про порядок бронювання військовозобов'язаних.

А також в Одесі викрили схему оформлення фіктивних інвалідностей для уникнення мобілізації, організатор якої був відправлений під варту.