Взятка за группу инвалидности: на что жалуются ветераны войны

Украинские военные потеряли здоровье защищая государство, а теперь не могут получить группу инвалидности. За статус "инвалида" в экспертных комиссиях с бойцов требуют деньги. Явление это хоть и редкое, но случается по всей Украине.

В Печерский районный суд столицы пришли люди на подготовительное судебное заседание по делу ветерана Петра Олексюка. Но оно не состоялось, так как не явился адвокат одного из подозреваемых.

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На скамье подсудимых медики Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, которые требовали взятку за оформление инвалидности. Как оказалось, не только у Петра.

Я нашел четырех человек, которым Чернявский Виктор Анатольевич предлагал взятки. Они отказались. Взятки брали систематически, потому что когда были обыски, нашли пакеты документов АТОшников, к которым были прикреплены конверты с деньгами,

– рассказал участник русско-украинской войны Петр Олексюк.

В 2017 году Петр Олексюк был тяжело ранен – ​​ему оторвало пятку. Врачи еле спасли ногу. Но несмотря на травму в Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК – 24 канал) бойцу не хотели давать третью группу инвалидности пожизненно.



Петр Олексюк

Пройдя войну, он не собирался молчать, поэтому пожаловался в СБУ. То, что обнаружили у медиков во время обысков шокировало – 130 тысяч долларов США и дела бойцов с конвертами.

В регионах оформить группу инвалидности еще труднее, говорил инвалид войны Александр Таращенко, ведь не раз слышал жалобы от бойцов. В областном Центре помощи участникам АТО, куда обращаются бойцы со всей Украины, это только подтвердили.



Судебное заседание

В МСЭК делают все, чтобы заставить бойцов платить, рассказала руководитель центра Светлана Шеповалова. Группу инвалидности для тех, кто не имеет рук и ног, ей приходилось буквально выбивать. При этом другим ее иногда предоставляли незаслуженно.

Подряд нам попадали три пакета документов инспекторов ГАИ из Белой Церкви, которые по одному месяцу были в зоне АТО. Они пошли в МСЭК, получили вторую пожизненную группу, связанную с защитой Родины. Диагноз – гипертонический криз,

– пояснила руководитель Центра помощи участникам АТО Светлана Шеповалова.

Чтобы убрать коррупционную составляющую, процедуру предоставления инвалидности надо менять. И в отечественном МЗ этим уже занимаются. Рассказали, что соответствующий проект постановления уже готов к голосованию Кабмина.

"Семейный врач будет определять уровень функционирования человека. Если у него несколько заболеваний, то будет рассматривать ситуацию, определять уровень функционирования уже врачебно-консультативная комиссия, но в рамках этого учреждения здравоохранения", – добавила советник министра здравоохранения Украины Анастасия Бойчук.

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Все данные медики будут сразу заносить в электронную систему "i-хелс". А дальше передавать Министерству социальной политики, где и будут "выставлять" группу инвалидности.



Сайт "i-хелс"

Новая система поможет преодолеть коррупцию и облегчит процесс получения инвалидности, говорили в профильном министерстве. Менять старую начнут уже в 2020 году, а пока ветераны войны вынуждены ходить по судам, чтобы получить то, что принадлежит им по закону.