Хабар за групу інвалідності: на що скаржаться ветеранів війни

Українські військові втратили здоров’я захищаючи державу, а тепер не можуть отримати групу інвалідності. За статус "інваліда" в експертних комісіях з бійців вимагають гроші. Явище це хоч і поодиноке, проте трапляється по всій Україні.

До Печерського районного суду столиці прийшли люди на підготовче судове засідання по справі ветерана Петра Олексюка. Але воно не відбулося, бо не з’явився адвокат одного з підозрюваних.

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На лаві підсудних медики Центральної військово-лікарської комісії Міноборони, які вимагали хабар за оформлення інвалідності. Як виявилося, не лише у Петра.

Я знайшов чотирьох людей, яким Чернявський Віктор Анатолійович пропонував хабаря. Вони відмовились. Хабарі брали систематично, бо коли були обшуки, знайшли пакети документів АТОшників, до яких були прикріплені конверти з грошима,

– розповів учасник російсько-української війни Петро Олексюк.

У 2017 році Петро Олексюк був тяжко поранений – йому відірвало п’яту. Лікарі ледве врятували ногу. Та попри травму в Медико-соціальній експертній комісії (МСЕК – 24 канал) бійцю не хотіли давати третю групу інвалідності пожиттєво.



Петро Олексюк

Пройшовши війну, він не збирався мовчати, тому поскаржився в СБУ. Те, що виявили у медиків під час обшуків шокувало – 130 тисяч доларів США та справи бійців з конвертами.

У регіонах оформити групу інвалідності ще важче, казав інвалід війни Олександр Таращенко, адже не раз чув скарги від бійців. В обласному Центрі допомоги учасникам АТО, куди звертаються бійці з усієї України, це лише підтвердили.



Судове засідання

У МСЕК роблять усе, аби змусити бійців платити, розповіла керівниця центру Світлана Шеповалова. Групу інвалідності для тих, хто немає рук і ніг, їй доводилося буквально вибивати. При цьому іншим її інколи надавали незаслужено.

Підряд нам потрапляли три пакети документів інспекторів ДАІ з Білої Церкви, які по одному місяцю були в зоні АТО. Вони пішли в МСЕК, отримали другу групу пожиттєву групу, пов’язану із захистом Батьківщини. Діагноз – гіпертонічний криз,

– пояснила керівниця Центру допомоги учасникам АТО Світлана Шеповалова.

Щоб прибрати корупційну складову, процедуру надання інвалідності треба змінювати. І у вітчизняному МОЗ цим вже займаються. Розповіли, що відповідний проект постанови вже готовий до голосування Кабміну.

"Сімейний лікар визначатиме рівень функціонування особи. Якщо в особи кілька захворювань, то розглядатиме ситуацію, визначатиме рівень функціонування вже лікарсько-консультативна комісія, але в рамках цього закладу охорони здоров’я", – додала радниця міністра охорони здоров'я України Анастасія Бойчук.

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Усі дані медики одразу заноситимуть до електронної системи "i-хелс". А далі передаватимуть Міністерству соціальної політики, де і "виставлятимуть" групу інвалідності.



Сайт "i-хелс"

Нова система допоможе подолати корупцію і полегшить процес отримання інвалідності, казали у профільному міністерстві. Змінювати стару почнуть вже у 2020 році, а поки що ветерани війни змушені ходити по судах, аби отримати те, що належить їм за законом.