В долларах, сроках и штрафах: какие расценки на взятки во время войны

Коррупция – это тема, которую не обсуждают на первом свидании. Люди редко честно отвечают, давали или брали ли взятки за последний год, что их к этому побудило и получили ли желаемый результат. Даже простое любопытство – узнать "не для себя, а для кумы", сколько стоит получить водительские права без экзамена, – может подвергнуть человека опасности.

Поэтому журналисты 24 Канала решили исследовать, какие "расценки" на популярные коррупционные услуги в Украине во время войны. Мы проанализировали около сотни судебных решений, которые отвечают на вопрос, сколько стоит незаконно пересечь границу, получить "бронирование" или сдать экзамен в университете, не зная ничего.

Самое важное – мы также выяснили, какое наказание грозит лицам, которые решают давать или брать взятки.

Почему надо знать цену взятки

Прежде всего стоит сказать, что этот материал не является шпаргалкой для тех, кто не знал, какую сумму с собой стоит носить на случай нежелательной встречи с ТЦК.

Расценки на взятки – это лишь дополнение к той информации, которая является ключевой в этом тексте: сколько лет лишения свободы или насколько большой штраф можно реально получить, пытаясь откупиться от мобилизации или сдачи экзамена по вождению.

Научно доказано, что реакция людей на коррупцию зависит от того, кого именно показывают и насколько это близко к ним. То есть когда людям демонстрируют новости о коррупции, в которой вовлечены обычные граждане, – их желание давать взятки снижается. Особенно, когда еще упоминается наказание.

Так, группа японских ученых провела эксперимент с использованием мобильного приложения. Участники регулярно получали новости о коррупции и параллельно должны были принимать решения в смоделированных ситуациях: платить взятку или нет.

Оказалось, что чем "ближе к сердцу" была новость, тем сильнее она отбивала у участников намерение предоставлять неправомерную выгоду.

Поэтому этот материал фокусируется именно на мелкой коррупции и ситуациях, в которых мог оказаться любой обычный гражданин.

Коррупция, в которую вовлечены Миндичи, Галущенко, министры и депутаты, – это также не менее важно, однако говорить надо как об одном, так и о другом.

Сколько стоит выехать за границу

5:30, 24 февраля 2022 года – официальное время введения в Украине военного положения из-за полномасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022, после чего Государственная пограничная служба объявила о закрытии границ для военнообязанных граждан.

Неизвестно, кто был первым мужчиной, который пытался подкупить пограничников, чтобы незаконно пересечь границу. Однако самый ранний приговор, который нам удалось найти в судебном реестре и который касается дачи взятки работнику ГПСУ, датирован 12 марта 2022 года.

Время от предоставления неправомерной выгоды до вынесения приговора составил 10 дней, что выглядит нетипично для украинской судебной системы, где коррупционные дела обычно рассматриваются годами.

Согласно тексту решения, женатый уроженец Донецка, имеющий на иждивении двух малолетних детей, на пункте пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области, зная о военном положении и свой воинский долг, "завуалировано, неоднократно" предлагал пограничнику неправомерную выгоду.

И хотя тот отказывался и объяснял гражданину об уголовной ответственности, мужчина таки предоставил работнику Госпогранслужбы взятку в размере 3 000 долларов.

Лицо_7 ... предоставило работнику ГПС неправомерную выгоду в сумме 3 000 долларов, а именно тридцать купюр номиналом по 100 долларов , что в соответствии с официальным курсом Нацбанка на 2 марта 2022 года составило 87 764 гривен 70 копеек,

– уточняет текст судебного приговора.

Суд утвердил соглашение о признании виновности между фигурантом и прокурором, назначив наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен. А 3 тысячи долларов, которые предназначались как взятка, конфисковали в доход государства.

К словам, 3 тысяч долларов, хоть и не самая низкая сумма, которую предлагали пограничникам военнообязанные за пересечение границы, далеко точно не самая большая.

Собственно, наименьшее, что нам удалось найти, – это 500 евро.

В сентябре 2025 года мужчина приехал в Мукачево на Закарпатье, где через посредников договорился о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска. На встрече с пограничником он предложил 500 евро за "беспрепятственный выезд".

Договоренность быстро реализовали: в тот же вечер на заправке фигурант передал деньги. Однако никуда выехать не смог. Пограничник "получал взятку" под контролем правоохранителей, поэтому мужчину арестовали.

Обвиняемый признал вину, сотрудничал со следствием и получил штраф в размере 68 тысяч гривен. А те самые 500 евро, с которых все началось, конфисковали в доход государства.

Рисковать не стоит и имея значительно больше, чем 500 евро или 3 000 долларов. Даже если немаленькую сумму за свои "услуги" вам прямо озвучивает влиятельное лицо, это не гарантирует, что она сама не находится под прицелом правоохранителей.

Одно из уголовных производств, которое нам попалось, касается чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По версии следствия, он предлагал довольно нестандартную схему выезда за 19 тысяч долларов.

Маршрут начинался в Запорожье: клиента переодевали в работника ГСЧС и везли через полстраны на Закарпатье. Блокпосты проходили беспрепятственно благодаря служебному удостоверению.

По прибытии на запад Украины клиента передавали другому участнику схемы, который уже отвечал за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска. Перед этим его подробно инструктировали: как двигаться, как вести себя за границей и даже как легализоваться в ЕС.

Схему остановили после передачи средств – до момента пересечения границы. Приговора пока нет.

Вот еще несколько реальных дел о предоставлении или предложении неправомерной выгоды пограничникам за незаконный выезд:

Волынь – 2 000 долларов пограничнику за пересечение границы с Беларусью, штраф 85 000 гривен.

Львовская область – 500 евро пограничнику за избежание отказа в пересечении границы с Польшей, штраф 17 000 гривен.

Черновицкая область – 70 000 гривен пограничнику за незаконное пересечение границы с Румынией, 5 лет лишения свободы (апелляция уменьшила до 4 лет).

Одесская область – аванс 1 000 долларов (всего 2 000 – 3 000 долларов) за незаконное пересечение границы в Приднестровье, штраф 17 000 гривен.

Львовская область – 1000 евро пограничнику за беспрепятственный выезд в Польшу, штраф 51 000 гривен.

А вот что ждало чиновников, которых разоблачали на неправомерной выгоде:

Волынь – получение 6 000 долларов за незаконное пересечение границы в Польшу, 5 лет лишение свободы; кассация вернула дело на повторное рассмотрение.

– 7 500 долларов (по 2 500 за человека) за незаконное пересечение границы в Молдову, штраф 499 800 гривен и запрет занимать должности.

Закарпатье – получение 3 000 долларов пограничником за содействие незаконному пересечению границы в Словакию, 5 лет лишения свободы условно и штраф 17 000 гривен.

Бегство от мобилизации всеми способами

Не все военнообязанные выбирают радикальный сценарий – бегство за границу. Многие ищут другие варианты: например, договориться с чиновниками, которые дают отсрочки или бронирования, или просто готовы закрыть глаза на необновленные военные документы.

То есть речь не только о пограничниках. В этих историях фигурируют полицейские, работники ТЦК, врачи ВВК и другие чиновники.

Анализ приговоров показывает: наименьшие суммы появляются там, где все происходит внезапно.

В одном из дел военнообязанный, который находился в розыске, после остановки полицией узнал, что его должны доставить в ТЦК. Чтобы этого избежать, мужчина несколько раз предлагал полицейским 3 000 гривен, чтобы те не везли его для оформления учета и вручения повестки. Приговор – штраф 17 тысяч гривен.

В другом деле мужчину остановили на блокпосту за нарушение правил воинского учета и также хотели отвезти в ТЦК. Он попытался "решить вопрос" на месте: сначала предложил 100 евро, после отказа – 200 и оставил деньги в служебном авто полицейских. Те отказались от взятки и таки доставили его в ТЦК. Суд назначил штраф 25 500 гривен.

Большие суммы фигурируют в делах, где пытаются "договориться" с врачами (скажем, за инвалидность или нужное заключение ВВК).

Сумская область. Женщина хотела уберечь сына от мобилизации и пошла к медицинскому директору больницы, связанного с ВВК. Передала 10 000 гривен за госпитализацию и отсрочку явки в ТЦК. Чиновник оставил себе 2 000 гривен и дал указание оформить направление – это позволило отложить комиссию и контакт с ТЦК. Приговор для женщины – штраф 17 тысяч гривен.

Запорожье. Мужчина искал фиктивный диагноз, чтобы пройти ВВК и получить непригодность. Врач объяснила схему: взятка заведующему – 20 000 гривен за "госпитализацию" и выписку с вымышленным диагнозом. Его оформили в стационар без лечения и подготовили нужные документы. Приговор – штраф 25 500 гривен.

Николаевская область. Военнообязанный без бронирования, понимая риск вызова в ТЦК, решил потянуть время. Обратился к врачу, члену ВВК, и передал ему 2 000 гривен за оформление справок и содействие при прохождении комиссии, чтобы отсрочить явку в ТЦК. Приговор – штраф 17 000 гривен.

Важно! Даже если вы не главный бенефициар, а лишь посредник в даче взятки – это не освобождает от ответственности. В одном из дел женщина стала посредницей в схеме "прохождения" ВВК без реального участия. В интересах другого лица она передала врачу 2 000 долларов – за оформление результатов комиссии и нужного заключения о пригодности к обучению в военном заведении. Приговор – 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

Относительно работников ТЦК – суммы им предлагают значительно выше, соизмеримые с "тарифами" за выезд за границу.

В одном деле военнообязанный, находясь в розыске и имея проблемы с учетом, согласился действовать через посредника: 5 000 долларов – за снятие с розыска и обновление данных в реестре "Оберіг", еще 2 500 – за фиктивное заключение ВВК без прохождения комиссии. Приговор – 5 лет условно.

В другом деле мужчина (также из-за риска мобилизации) заплатил 1 400 долларов должностному лицу ТЦК за "решение вопроса": постановку на учет без явки, военный билет и снятие с розыска. Деньги передал лично – и результат получил: приговор в виде 3 лет условно со штрафом 68 000 гривен.

Как и обычных граждан, должностных лиц, которые участвуют в схемах или их запускают, тоже настигает ответственность:

Инструктор ТЦК – посредник в схеме. За 2 000 долларов обещал "закрыть вопрос" с учетом и розыском через руководство. Деньги получил, но был разоблачен во время передачи. Приговор – 5 лет условно с запретом занимать должности.

Председатель ВВК – продавала медицинские решения. Через посредников брала деньги за отсрочки и нужные заключения. Приговор – штраф 71 400 гривен с запретом работать в ВВК 3 года.

Врач-невропатолог ВВК – за 2 000 долларов рисовал диагнозы под ограниченную пригодность. Успел внести данные в документы, но попался на передаче денег. Приговор – штраф 34 000 гривен с запретом работать в ВВК 3 года.

Военнослужащий ТЦК – продавал фиктивные повестки и параллельно требовал 6 000 долларов за "полное решение вопроса" через ВВК и ТЦК. Давил, что иначе мобилизуют. Приговор – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Военнослужащий ТЦК – за 1 000 долларов выписывал "безопасные" фиктивные повестки, чтобы клиенты могли проходить проверки. Приговор – штраф 51 000 гривен.

Коррупция на водительских правах

В отличие от вышеописанных кейсов, получение водительских прав коррупционным способом не является особенностью военного положения. Тот факт, что коррупция в соответствующей схеме существуют и существуют должностные лица, которые на этом хорошо зарабатывают, симптом того, что система меняется чрезвычайно медленно (если вообще меняется).

Неправомерная выгода для работников территориальных сервисных центров за водительские права без экзамена стартует от 100 – 200 долларов.

В одном из дел женщина после нескольких неудачных попыток сдать практику решила не рисковать дальше. Во время экзамена, находясь в авто, положила 300 долларов между экзаменационными листами и передала их экзаменатору – за "успешную сдачу" и права. Приговор – штраф 17 000 гривен.

В другом деле – похожий сценарий. Женщина пришла сдавать практический экзамен на категорию "B" и перед началом положила 100 евро в экзаменационный лист. Но деньги выпали в салоне авто. Экзаменатор отказался, вызвал полицию, женщина забрала средства. Приговор – штраф 17 000 гривен.

Для посредников, которые могут пообещать вам достать права без экзамена, ответственность такая же реальная. А если "схема" оказывается фикцией – добавляется еще и мошенничество.

В одном случае кандидат на права категорий "С1Е" и "СЕ" поверил инструктору автошколы и согласился "решить вопрос" через взятку. На территории ТСЦ передал ему 4 500 гривен – якобы для экзаменаторов. Но инструктор не имел никакого влияния и просто забрал деньги себе. В итоге – не только история о взятке, но и о мошенничестве. Приговор – штраф 34 000 гривен.

В другом деле посредница убедила человека, что может помочь сдать экзамены. Деньги передавали частями, а впоследствии – 750 долларов, якобы для работников сервисного центра. На самом деле она не собиралась ничего передавать и действовала, чтобы присвоить средства. Приговор – штраф 59 500 гривен.

Не иметь водительских прав вообще или иметь поддельные – также плохая идея. Собственно, вождение без прав грозит административной ответственностью, а использование поддельного документа – это отдельная статья Уголовного кодекса.

Харьковская область. Военнослужащий ездил с поддельными правами. Когда на блокпосте это обнаружили, мужчина предложил полиции 10 000 гривен, чтобы избежать ответственности. В конце концов получил штраф 17 000 гривен.

Житомир. Мужчина сам изготовил поддельное удостоверение, пользовался им, а после разоблачения дал полицейским 6 000 гривен. В результате – штраф 17 000 гривен и конфискация денег.

Хмельницкая область. Другой водитель, уже лишенный прав, после остановки полицией пытался "договориться" с инспектором, повышая сумму от 10 000 до 20 000 гривен. Суд назначил штраф 34 000 гривен.

Харьковская область. Военнослужащий с поддельными правами после проверки предложил полицейскому 20 000 гривен, чтобы избежать оформления нарушения. Получил штраф 17 000 гривен.

Киев. Мужчина без водительского удостоверения во время проверки оставил 1 000 гривен в авто правоохранителей, чтобы не они составляли протокол. Суд назначил штраф 17 000 гривен с конфискацией этой суммы.

Что же касается должностных лиц, то простыми штрафами они отделываются не всегда. Реальные сроки появляются там, где схема становится системной. Так, в деле по "ускоренной" регистрации авто через сервисные центры посредник поставил это на поток.

Он находил клиентов, организовывал прохождение процедур через помощника и через связи влиял на работников ТСЦ, чтобы решение принимали вне очереди. За это получал деньги: 3 000 гривен в одном эпизоде и 9 800 гривен – в другом. Услуга реально работала – авто регистрировали беспрепятственно. И приговор – не менее реальный: 2 года лишения свободы.

Вот еще несколько показательных кейсов, когда должностных лиц территориальных сервисных центров привлекали к ответственности:

ТИО начальника ТСЦ – по версии следствия, в сговоре с посредниками за 200 – 500 долларов вносил данные в реестры, проводил "верификацию" водительских прав, менял документы без проверок и даже выдавал новые удостоверения без присутствия людей. Приговора еще нет.

Экзаменатор ТСЦ – в сговоре с посредником "продавал сдачу практического экзамена": за деньги обеспечивал формальную сдачу, вносил результат в реестр и выдавал удостоверение. Приговор – штраф 17 000 гривен с запретом занимать должности 3 года.

Администратор ТСЦ – используя связи с другими работниками сервисных центров, выстроил схему "под ключ": через посредника брал деньги (всего 29 000 гривен), влиял на экзаменаторов, организовывал формальную сдачу экзаменов, менял данные в реестрах и обеспечивал выдачу удостоверений без реального прохождения процедур. Приговор – штраф 34 000 гривен.

Не исчезла ли коррупция в университетах?

(Нет, не исчезла).

Как и до полномасштабного вторжения, в учреждениях высшего образования берут и предлагают взятки за экзамены, курсовые и дипломы. Но война добавила еще одно измерение: образование стало способом избежать мобилизации.

Одно из дел рассказывает, как это работает.

Мужчина решил поступить в университет, чтобы получить отсрочку. Через знакомую договорился о "решении вопроса" и передал 1 500 долларов за влияние на ректора Университета Григория Сковороды в Переяславе. Его действительно зачислили на дневную форму обучения.

Чтобы не вылететь и сдать сессию, он повторно заплатил 15 000 гривен за дальнейшее "сопровождение" в обучении.

Впоследствии он сам начал активно участвовать в схеме, организовав вступление для еще трех человек и собрав с них 3 000 долларов США за зачисление в университет. Позже – еще 1 500 долларов за успешную сессию.

Приговор – штраф 51 000 гривен.

Впрочем, даже без военного контекста коррупции в университетах хватает. Вот несколько типичных дел:

Днепр. Мужчина передал 5 000 гривен взятки должностному лицу, чтобы "сдать" экзамен в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете и получить удостоверение тракториста без обучения. Суд признал его виновным и назначил штраф 17 000 гривен.

Черкасская область. Опекунша студента колледжа дала 2 400 гривен заведующему отделением – за успешную сессию и игнорирование пропусков занятий. Суд назначил штраф 17 000 гривен.

Интересный кейс случился в Ровно, где заместитель директора колледжа одновременно:

сам давал взятки (5 000 и 4 500 гривен) заведующему кафедрой за влияние на преподавателей и закрытие сессий студентам;

получал деньги от других (более 5 000 гривен) за влияние на "учебные" процессы.

То есть фактически выступал посредником и организатором схемы. В итоге получил приговор в виде штрафа 42 500 гривен.

В целом коррупцию в системе образования отличает повторяемость – то есть системность. Отдельные преподаватели выстраивают схемы, которые работают годами и переживают не одно поколение студентов.

Одно из дел касается Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины и Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

В этой истории старшая преподавательница кафедры выстроила целую систему "сопровождения" студентов: через мессенджеры требовала деньги за каждый этап. Например, дипломная практика – 1 000 гривен, сессия – 4 800 или 12 000 гривен.

Также студенты оплачивали оформление индивидуального плана и "закрытие" предметов без посещения.

Интересно, что женщина в рамках своей "деятельности" выходила за пределы собственного ВУЗа, "помогая" студентам другого университета. Схема действовала минимум год и выглядела как отлаженный сервис. Приговор – штраф 68 000 гривен.

Что все это значит и что с этим делать

Прежде всего все описанное выше раскрывает реальные расценки на взятки во время войны.

Где-то это сотни гривен или евро, где-то – тысячи долларов. Но разница в сумме ничего не меняет: ни "дешевая", ни "дорогая" взятка не гарантирует "безопасности". Ты не застрахован от уголовной ответственности, независимо от того, даешь ты тысячу гривен за сданный экзамен или несколько тысяч долларов за выезд за границу.

Во-вторых, коррупция не существует только среди чиновников разных уровней.

Во многих случаях именно граждане выступают инициаторами – предлагают взятки в обмен на "услугу" и в результате получают уголовную ответственность. Бороться с топ-коррупцией безусловно нужно, но не менее важно ломать эту практику на бытовом уровне – там, где все начинается.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отмечает, что любой коррупции не место в украинском обществе: идет ли речь о мелком взяточничестве или злоупотреблении властью на самом высоком уровне.

В коррупции, как правило, участвуют несколько сторон, поэтому принципиальная и добродетельная позиция одной из таких сторон может не позволить ей состояться,

– информирует НАПК.

Сообщать об известных фактах коррупции можно на электронный адрес info@nazk.gov.ua Также для этого существует Портал сообщений обличителей – специальный инструмент для безопасного представления информации, в частности если она стала известна на работе, учебе или службе.