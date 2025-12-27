Следственные действия в комитетах Верховной Рады: САП и НАБУ жалуются на сопротивление сотрудников УГО

НАБУ и САП проводят следственные действия в Верховной Раде 27 декабря. В то же время сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление детективам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Что известно о следственных действиях и сопротивлении УГО?

Как сообщили в САП, 27 декабря во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады сотрудники Управления государственной охраны препятствуют работе детективов НАБУ.

Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве,

– говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением законодательства.

Что предшествовало?