Укр Рус
24 Канал Новости Украины Следственные действия в комитетах Верховной Рады: САП и НАБУ жалуются на сопротивление сотрудников УГО
27 декабря, 13:51
1

Следственные действия в комитетах Верховной Рады: САП и НАБУ жалуются на сопротивление сотрудников УГО

Дария Черныш
Основные тезисы
  • НАБУ и САП пытаются провести следственные действия в Верховной Раде 27 декабря.
  • Детективы НАБУ столкнулись с сопротивлением со стороны Управления государственной охраны.

НАБУ и САП проводят следственные действия в Верховной Раде 27 декабря. В то же время сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление детективам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Смотрите также Нардепы были участниками преступной группы: НАБУ проводит следственные действия в Комитете транспорта

Что известно о следственных действиях и сопротивлении УГО?

Как сообщили в САП, 27 декабря во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады сотрудники Управления государственной охраны препятствуют работе детективов НАБУ.

Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве,
– говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением законодательства.

Что предшествовало?

  • Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты.

  • По данным следствия, фигуранты получали взятки за голосование в Верховной Раде.

  • Имена причастных нардепов и суммы взяток пока не известны.