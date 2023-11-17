Такая ситуация значительно сказывается на экономике Украины и непосредственно безопасности. Эти две проблемы в разговоре с 24 Каналом озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Россияне тренируются с дозаправкой своих самолетов. В США это делают лет 20 – это стандартная процедура, не какое-то ноу-хау. Россияне к этому только подошли", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Микроинсульт для экономики

"Патрулирование" российского МиГ с дозаправкой влечет за собой долгую воздушную тревогу. В среднем они продолжаются более трех часов, а это значит, что все предприятия и учреждения останавливают свою работу. Это своеобразный микроинсульт для экономики Украины.

"Еще тогда как Путин объявил, что МиГ-31 будет патрулировать (воздушное пространство – 24 Канал), я говорил о револьверном принципе. Один находится в воздухе с "Кинжалом" час – два, потом идет на дозаправку, второй заходит на его место, третий на место второго и таким револьверным принципом они могут до вечера курсировать", – объяснил Иван Ступак.

Напомним, в октябре российский диктатор Путин "поручил патрулировать небо над Черным морем" с помощью самолетов МиГ. Вероятно, это была реакция и соответственно страх по поводу передачи ATACMS Украине.

Иван Ступак о долгих тревогах в Украине: смотреть видео

Утрата ощущения безопасности

Формально во время таких взлетов россияне могут как отрабатывать свои задачи, так и прибегнуть к очередному террору и выпустить ракеты по территории Украины. Отметим, что МиГ-31К может быть оснащен аэробалистической ракетой "Кинжал". Она может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

Это считанные минуты подлета в любой город Украины, не говорю о южных областях. 2 – 3 минуты и сигнал тревоги не успеют объявить, если будет прилет,

– объяснил опасность экс-сотрудник СБУ.

Взлеты МиГ-31: какое может быть решение