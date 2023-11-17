Така ситуаціє значно б'є по економіці України та безпосередньо безпеці. Ці дві проблеми в розмові з 24 Каналом озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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"Росіяни тренуються з дозаправкою своїх літаків. У США це роблять років 20 – це стандартна процедура, не якесь ноу-хау. Росіяни до цього тільки підійшли", – відзначив ексспівробітник СБУ.

Мікроінсульт для економіки

"Патрулювання" російського МіГ з дозаправкою тягне за собою довгу повітряну тривогу. В середньому вони тривають більше трьох годин, а це значить, що всі підприємства та установи зупиняють свою роботу. Це своєрідний мікроінсульт для економіки України.

"Ще тоді як Путін оголосив, що МіГ-31 патрулюватиме (повітряний простір – 24 Канал), я казав про револьверний принцип. Один знаходиться в повітрі з "Кинджалом" годину – дві, потім йде на дозаправку, другий заходить на його місце, третій на місце другого і таким револьверним принципом вони можуть до вечора курсувати", – пояснив Іван Ступак.

Нагадаємо, у жовтні російський диктатор Путін "доручив патрулювати небо над Чорним морем" за допомогою літаків МіГ. Ймовірно, це була реакція і відповідно страх щодо передачі ATACMS Україні.

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Втрата відчуття безпеки

Формально під час таких зльотів росіяни можуть як відпрацьовувати свої завдання, так і вдатися до чергового терору і випустити ракети по території України. Відзначимо, що МіГ-31К може бути оснащений аеробалістичною ракетою "Кинджал". Вона може уражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Це лічені хвилини підльоту до будь-якого міста України, не кажу про південні області. 2 – 3 хвилини і сигнал тривоги не встигнуть оголосити, якщо буде прильот,

– пояснив небезпеку експівробітник СБУ.

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