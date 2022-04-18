Взорвал себя со словами "Слава Украине": пограничник закрыл собой коллег в Мариуполе

Госпогранслужба поделилась историей Игоря Дашко. Герой погиб 9 апреля в Мариуполе. Пограничник прикрывал отход собратьев на запасные позиции в то время, когда враг пытался прорваться.

Госпогранслужба сообщила, что тяжело раненый пограничник взорвал себя гранатой. Он сделал это, чтобы не попасть в плен и не разрешить российским оккупантам захватить радиостанцию.

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В радиоэфире прозвучали его последние слова: "Слава Украине!" Покойся с миром, побратим. Мы обещаем закончить то, что начали: будем уничтожать орков до последнего,

– говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский присвоил Дашку звание Героя Украины.

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