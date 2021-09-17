К спасателям относительно инцидента обратились примерно в 10:15. Это произошло на улице Мухина.

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Лежала оконная рама

Заявительница сообщила, что живет в этом доме. Она позвонила спасателям сразу, когда это произошло. По словам женщины, на земле лежала дверная или оконная рама.

Туда срочно направили сотрудников ГСЧС и несколько скорых. Кроме этого, выехали специалисты Криворожской газовой службы.

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