В пригороде Киева взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Колонна окупантов заблокирована в Буче.

Ситуация в Буче остается напряженной. По информации местных жителей, в поселке суета. Бой Вооруженных сил Украины против врага продолжается.

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Очевидцы также запечатлели на фото момент подрыва моста. На фотографии виден огромный столб серого дыма.

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