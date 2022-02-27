Взорвали мост между Бучей и Ирпенем
27 февраля 2022 , 10:15Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
В пригороде Киева взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Колонна окупантов заблокирована в Буче.
Ситуация в Буче остается напряженной. По информации местных жителей, в поселке суета. Бой Вооруженных сил Украины против врага продолжается.
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Очевидцы также запечатлели на фото момент подрыва моста. На фотографии виден огромный столб серого дыма.
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