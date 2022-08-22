"Половина города проснулась": мощные взрывы прогремели в оккупированном Донецке

Жителей оккупированного Донецка 22 августа услышали мощные взрывы. После этого в сети обнародовали много видео возникшего пожара.

Вероятно, "прилет" есть в Буденовском районе города. По словам местных, пылает склад боеприпасов, которые по состоянию на 5 часов утра продолжают детонировать.

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Когда раздались взрывы в Донецке

На одном из обнародованных очевидцами видео действительно видно, что не только что-то горит. Ведь каждые несколько секунд заметны сильные вспышки.

Боеприпасы детонируют на складе оккупантов в Донецке: смотрите видео

Первые видео с взрывами начали распространять жители Донецка примерно в 4 часа ночи. Они отмечали, что звуки были настолько громки, что очнулась половина города.

Жесть возле "Ашана" (после 2014 года ТРЦ называется по-другому – 24 канал). Снаряды летят в разные стороны. Как минимум, советуем отойти от окон близлежащих районов,

– написали в местном телеграмм-канале.

Громкие звуки взрывов в Донецке: смотрите видео

Горящий склад оккупантов в Донецке: смотрите видео

Даже после рассвета у края города продолжал взрываться этот состав. Оттуда в некоторые моменты вылетали сразу несколько горящих снарядов.

Склад оккупантов в Донецке продолжает взрываться: смотрите видео

Інші вибухи напередодні

У мережі вдень 21 серпня повідомили, що лунають вибухи в Новій Каховці. Спершу там було приблизно 15 гучних звуків, а потім почав здійматися дим на краю міста.

Невдовзі в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що завдали удару по мосту Каховської ГЕС. Завдяки цьому, окупантам буде значно важче перекидати сили переправою.

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