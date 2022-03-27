Взрослые уже не простят, надо бороться за детей и внуков, – Зеленский про украинцев и россиян

Российско-украинская война завершится не тогда, когда уже не будет боевых действий. А когда все примут, что развязать ее было большой ошибкой путинского режима.

Такое мнение Владимир Зеленский высказал в интервью российским оппозиционным СМИ. Он подчеркнул, что эта ошибка повлекла за собой катастрофу для российского народа, пишет 24 канал.

Читайте также Ею будут стесняться говорить, – Зеленский считает, что хуже всего русскому языку сделал Путин

"Сегодня взрослые люди друг друга не простят"

Глава государства объяснил, что эта война привела и к трагедии в отношениях между украинцами и россиянами. "И когда это станет понятно, только тогда можно заключить, насколько эта война затянется", – убежден он.

Мне кажется, что надо думать о своих детях и внуках... Сегодня взрослые люди, как мы с вами, уже друг другу ничего не простят,

– подчеркнул Зеленский.

И объяснил, что просто в это больше не верит. Видел ведь, какой процент россиян сейчас поддерживают действия Путина. Так что стоит, мол, бороться уже за отношения детей и внуков.

"Это большой шанс, потому что мы понимаем, что мы из этих земель не переедем. Ни мы, ни вы, что справедливо", – подытожил глава государства.

Зеленский дал интервью российским СМИ: смотрите видео