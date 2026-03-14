В Амстердаме взорвали взрывчатку возле еврейской школы: есть ли пострадавшие

Утром 14 марта возле еврейской школы в Амстердаме прогремел взрыв. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная организация Исламское движение правой молодежи.

Подробнее об атаке сообщил Reuters.

Смотрите также Во Львове слышали взрывы на одной из улиц: полиция говорит, что произошла стрельба

Какие подробности взрыва возле школы в Нидерландах?

Агентство сообщило, что в элитном жилом квартале в Амстердаме 14 марта прогремел взрыв. Там Исламское движение правой молодежи взорвало взрывчатку возле еврейской школы.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Предварительно, в результате нападения никто не пострадал, только обнаружены незначительные повреждения здания.

Госпожа мэр Амстердама Фемке Халсема считает, что взрыв был преднамеренной атакой на еврейскую общину. Правоохранители и служба безопасности Нидерландов расследуют обстоятельства.

Взрыв возле еврейской школы в Нидерландах: смотрите видео

Экстремистская организация связана и с другими антисемитскими нападениями. Один из похожих взрывов произошел на днях возле синагоги в Роттердаме.

Недавние теракты в мире