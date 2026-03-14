В Амстердаме взорвали взрывчатку возле еврейской школы: есть ли пострадавшие
Утром 14 марта возле еврейской школы в Амстердаме прогремел взрыв. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная организация Исламское движение правой молодежи.
Какие подробности взрыва возле школы в Нидерландах?
Агентство сообщило, что в элитном жилом квартале в Амстердаме 14 марта прогремел взрыв. Там Исламское движение правой молодежи взорвало взрывчатку возле еврейской школы.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Предварительно, в результате нападения никто не пострадал, только обнаружены незначительные повреждения здания.
Госпожа мэр Амстердама Фемке Халсема считает, что взрыв был преднамеренной атакой на еврейскую общину. Правоохранители и служба безопасности Нидерландов расследуют обстоятельства.
Экстремистская организация связана и с другими антисемитскими нападениями. Один из похожих взрывов произошел на днях возле синагоги в Роттердаме.
Недавние теракты в мире
На Кубе заявили о попытке теракта после перестрелки со скоростным катером в территориальных водах страны. Местные власти считают, что к этому могут быть причастны кубинцы, живущих в США.
Ночью 22 февраля во Львове прозвучало два взрывы. В результате теракта погибла полицейская. Известно и о 25 пострадавших. По данным Нацполиции, подозреваемую во взрыве завербовали российские спецслужбы.