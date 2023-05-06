Еще одна партизанская организация взяла ответственность за подрыв Прилепина

В Нижнем Новгороде 6 мая взорвали пропагандиста Захара Прилепина. Об ответственности за взрыв заявила еще одна партизанская группа.

Ранее об охоте на Прилепина писало партизанское движение "Атеш". Однако российские либеральные СМИ предоставили и другую информацию.

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Российский оппозиционер Илья Пономарев после недолгого раздумья заявил, что Захара Прилепина взорвала "Национальная республиканская армия". Это подпольная структура внутри России.

Правда, на страницах организации информации о подрыве нет.

Заявление "Атеш"

Украинские партизаны по движению "Атеш" заявили, что "охотились" на российского пропагандиста в течение 5 месяцев. В результате 6 мая автомобиль Прилепина подорвался.

Российский пропагандист ехал на собственном автомобиле Audi Q7. По информации "Атеш", Прилепин собирался навестить родственников, живущих в Нижнем Новгороде.

Однако на дне авто пропагандиста оказался "сюрприз", который сработал. Теперь Прилепин в больнице.

Что известно о подрыве Прилепина