Взрыв в автобусе Воронежа мог вызвать предмет под пассажирским сиденьем

В Воронеже произошел взрыв в переполненном пассажирами автобусе, в результате чего погибла женщина. Есть данные, что взрыв произошел из-за определенного предмета, который положили под сиденье.

Как сообщают источники, взрыв в автобусе произошел с левой стороны внутри салона. Как видно из видео с места трагедии, именно эта часть транспорта пострадала больше всего.

Напомним В российском Воронеже взорвался автобус: есть жертва и много раненых

Взрыв произошел внутри

На пол возле от заднего колеса автобуса поставили какой-то предмет. Как считают следователи, предмет мог находиться именно под пассажирским сиденьем.

Специалисты уже взяли образцы из автобуса для исследования, их отправят в Москву. По предварительным данным, следов бризантных взрывчатых веществ не нашли (это те, что менее чувствительны к внешним воздействиям – например, тряски на дороге).

Сперва предполагалось, что взорвалось газовое оборудование автобуса. Впрочем, водитель сразу это возразил.

Эксперты будут искать возможные признаки других веществ, которые могли вызвать аналогичную реакцию. Сейчас следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела на другую статью – правда, источникам неизвестно, на какую именно.

Причастных ищут

Национальный антитеррористический комитет сообщил о поиске причастных к взрыву автобуса. Специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета изучают материалы, которые изъяли с места происшествия.

Взрыв автобуса в Воронеже: главное