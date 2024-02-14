Взрыв произошел 13 февраля в 18:53 в автомобиле Land Rover на улице Еськова. После этого у машины частично вылетело боковое стекло, а лобовое – получило повреждения. В авто в то время находились мужчина и женщина, их обоих экстренно госпитализировали.

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Водитель и пассажирка умерли

Утром 14 февраля в Черниговской областной больнице рассказали, что женщину спасти не удалось. Через несколько часов появилась информация о смерти водителя. У него были повреждены органы брюшной полости, грудная клетка, а также была черепно-мозговая травма.

Большая часть мозга была повреждена. Оперировали, но, к сожалению, спасти не удалось. Он был в атонической коме. Из этого состояния редко, кто выходит,

– сказал Валерий Чобитько, заместитель гендиректора больницы.

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