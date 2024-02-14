Вибух стався 13 лютого о 18:53 в автомобілі Land Rover на вулиці Єськова. Після цього у машини частково вилетіло бокове скло, а лобове – зазнало пошкоджень. В авто в той час перебували чоловік та жінка, їх обох екстрено госпіталізували.

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Водій та пасажирка померли

Зранку 14 лютого у Чернігівській обласній лікарні розповіли, що жінку врятувати не вдалося. Через декілька годин з'явилася інформація про смерть водія. У нього були пошкоджені органи черевної порожнини, грудна клітина, а також була черепно-мозкова травма.

Велика частина мозку була пошкоджена. Оперували, але, на жаль, врятувати не вдалось. Він був в атонічній комі. З цього стану рідко, хто виходить,

– пояснив Валерій Чобітько, заступник гендиректора лікарні.

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