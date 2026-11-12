Под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль с полковником российской армии: вероятно, он погиб на месте

В российском Санкт-Петербурге утром 12 ноября взорвался автомобиль, в котором находился военнослужащий российской армии. Вероятно, погиб полковник, сидевший за рулем машины.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге?

Взрыв произошел около 07:00 на Колпинском шоссе в районе Шушары, недалеко от магазина "Лента". Взрывное устройство закрепили под днищем автомобиля, а детонацию произвели дистанционно в момент выезда машины со двора.

В Шушарах взорвалась машина с российским военным: смотрите видео

За рулем автомобиля находился полковник российской армии. В результате взрыва он погиб. Рядом с ним находился член семьи, который выжил, однако получил ранения.

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль российского военного: смотрите видео

После инцидента участок Колпинского шоссе перекрыли. Впоследствии Следственный комитет России подтвердил информацию о гибели российского военнослужащего в результате взрыва автомобиля под Санкт-Петербургом. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Взрыв автомобиля в Санкт-Петербурге / Supernova+

Имя полковника пока неизвестно. В то же время российские военные корреспонденты прощаются с погибшим словами о "вечном полете", что может указывать на связь офицера с авиацией.

Напомним, в августе в Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб 43-летний российский подполковник Сергей Сечков. Он занимал должность начальника штаба 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка. Это подразделение входит в состав 6-й армии ВВС и ПВО России и участвует в боевых действиях против Украины.

В мае 2022 года Главное управление разведки Украины сообщало, что военные этого полка наносили ракетные и бомбовые удары по населенным пунктам Харьковской области. Сам Сечков был внесен в украинскую базу "Миротворец".

По информации российских СМИ, офицер ранее предупреждал руководство, что находится "в списках на ликвидацию", и регулярно проверял автомобиль перед поездками. В момент взрыва в машине также находилась его жена Анна, которая получила ранения и находится в больнице.