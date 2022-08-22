Были известны своими преступлениями

В это время эта группировка была создана по типу группы спецназначения. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, представители "пятнашки" отличались от других особой жестокостью к нашим военнослужащим. Они пытали, издевались и убивали их. Именно поэтому это подразделение известно прежде всего своими преступлениями против украинских военных и гражданских.

Эксперт отметил, что "пятнашку" хорошо знали все на линии соприкосновения. Эти оккупанты особенно гордились своими "достижениями", а также статусом именного подразделения и особым названием.

Подобные подразделения есть, но они имеют другие названия и действуют на других направлениях. "пятнашка" была самым известным подразделением из тех, которые создавались как первые "добровольческие формирования ополченцев",

– констатировал Жданов.

Что ж, сегодня спеси у них существенно поубавилось, ведь в результате пожара уже есть немало погибших и раненых захватчиков. Вместе с ними в пепел и лом превратилась и техника.

Общие потери врага в полномасштабной войне

Представители "пятнашки" пополнят и без того немалый список потерь россии в войне против Украины. По состоянию на утро 22 августа с начала полномасштабной войны 24 февраля украинские защитники ликвидировали уже около 45 400 оккупантов. Кроме того, враг потерял огромное количество техники: