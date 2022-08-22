Були відомі своїми злочинами

Саме тоді це угруповання створили на кшталт групи спецпризначення. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, представники "п'ятнашки" відрізнялися від інших особливою жорстокістю до наших військовослужбовців. Вони катували, знущалися та вбивали їх. Саме тому цей підрозділ відомий насамперед своїми злочинами проти українських військових та цивільних.

Експерт зауважив, що "п'ятнашку" добре знали всі на лінії зіткнення. Ці окупанти особливо пишалися своїми "здобутками", а також статусом іменного підрозділу та особливою назвою.

Подібні підрозділи є, але вони мають інші назви та діють на інших напрямках. "п'ятнашка" була найвідомішим підрозділом з тих, які створювалися як перші "добровольчі формування ополченців",

– констатував Жданов.

Що ж, сьогодні пихи у них суттєво поменшало, адже унаслідок пожежі вже є чимало загиблих та поранених загарбників. Разом із ними на попіл та брухт перетворилася й техніка.

Загальні втрати ворога у повномасштабній війні

Представники "п'ятнашки" поповнять і без того чималий список втрат росії у війні проти України. Станом на ранок 22 серпня з початку повномасштабної війни 24 лютого українські захисники ліквідували вже близько 45 400 окупантів. Крім того, ворог втратив величезну кількість техніки: