Бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев, который перевозил аммиачную селитру через Бейрут заявил о внешней причину взрыва груза. Он заверил, что само по себе вещество взорваться не могло.

Он предположил, что причиной трагедии было внешнее влияние на селитру. Об этом он рассказал РБК.

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Что капитан рассказал о вероятных причинах взрыва в Бейруте

Он опроверг информацию о том, что селитра могла потерять свои свойства через шесть лет, что прошли со времени ее конфискации ливанской властью.

Прокошев также уверяет, что груз хранился герметично упакованным: ни воздух, ни вода не могли попасть внутрь упаковки.

Дело в том, что селитра находилась в двух мешках – герметичном полиэтиленовом, который был размещен в другом мешке – полипропиленовом. По его словам, каждый такой мешок весил около тонны, а всего их было 2 750.

Может искра, может поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор,

– убежден капитан судна.

Что известно о судне Rhosus, на котором привезли селитру в Бейрут

Rhosus в 2013 году следовал из грузинского порта Батуми в Мозамбик. По дороге капитан решил зайти в порт Бейрута. По прибытии власти провели проверку и впоследствии задержали судно.

На мешках с селитрой была маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C. Позже чиновники конфисковали весь груз аммиачной селитры.

По словам Прокошева, ливанцы не позволили некоторым морякам покинуть страну, за что те бастовали.

"Хозяин не платил, и ливанцы нам тоже не платили. Жили мы на пароходе – тут хочешь не хочешь, а следи за пароходом. Если он утонет, то и ты с ним пойдешь на дно", – рассказал капитан.

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Могло ли судно затонуть

Издание The New York Times опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза. Его выгрузили.

В феврале 2018 года, согласно оценкам журналистов, судно начало тонуть. Оно полностью ушло под воду в течение нескольких дней. Также указывается, что судно затонуло в северной части порта. Оно не усложняло судоходство.

Селитра, которую доставили в Бейрут на борту Rhosus, хранилась на складе примерно за 450 метрах от того места, где затонуло судно.

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