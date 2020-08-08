Колишній капітан судна Rhosus Борис Прокошев, який перевозив аміачну селітру через Бейрут заявив про зовнішню причину вибуху вантажу. Він запевнив, що сама по собі речовина вибухнути не могла.

Він припустив, що причиною трагедії був зовнішній вплив на селітру. Про це він розповів РБК.

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Що капітан розповів про ймовірні причини вибуху в Бейруті

Він спростував інформацію про те, що селітра могла втратити свої властивості через шість років, що минули з часу її конфіскації ліванською владою.

Прокошев також запевняє, що вантаж зберігався герметично упакованим: ні повітря, ні вода не могли потрапити всередину упаковки.

Справа в тому, що селітра перебувала у двох мішках – герметичному поліетиленовому, який ще був розміщений в іншому мішку – поліпропіленовому. За його словами, кожен такий мішок важив близько тонни, а всього їх було 2 750.

Може іскра, може підпал, вибуховий пристрій. Був якийсь зовнішній детонатор,

– переконаний капітан судна.

Що відомо про судно Rhosus, на якому привезли селітру в Бейрут

Rhosus у 2013 році прямував з грузинського порту Батумі в Мозамбік. По дорозі капітан вирішив зайти в порт Бейрута. Після прибуття туди судна влада провела там перевірку і згодом затримала його.

На мішках з селітрою було маркування грузинської компанії Rustavi Azot L.L.C. Пізніше чиновники конфіскували весь вантаж аміачної селітри.

За словами Прокошева, ліванці не дозволили деяким морякам покинути країну, через що ті страйкували.

"Господар не платив, і ліванці нам теж не платили. Жили ми на пароплаві – тут хочеш не хочеш, а стеж за пароплавом. Якщо він потоне, то і ти з ним підеш на дно", – розповів капітан.

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Чи могло судно затонути

Видання The New York Times опублікувало супутниковий знімок, який, як вважають журналісти, підтверджує, що на судні вже в 2015 році не було ніякого вантажу. Його вивантажили.

У лютому 2018 року, згідно з оцінками журналістів, судно почало тонути. Воно повністю пішло під воду протягом кількох днів. Також вказується, що судно затонуло в північній частині порту. Воно не ускладнювало судноплавство.

Селітра, яку доставили в Бейрут на борту Rhosus, зберігалася на складі приблизно за 450 метри від того місця, де затонуло судно.

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