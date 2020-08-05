После взрыва в Бейруте во время спасательных работ пропали без вести сразу 10 членов пожарной команды. Впоследствии местные власти сообщили, что все они погибли.

Пожарная команда погибла в порту Трагическую гибель пожарных подтвердил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Об этом информирует Al Jazeera. Подробно Взрыв в Бейруте: последние новости и все, что известно Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута. А ущерб, по предварительной оценке, – от 3 до 5 миллиардов долларов,

– сообщил Аббуд. Пожарные погибли во время ликвидации последствий взрыва в порту. Туда пожарные отправились на двух машинах в сопровождении трех автомобилей скорой помощи. Какие последствия масштабного взрыва в Бейруте: По предварительным данным, погибли более сотни человек, тысячи – ранены.

В городских больницах уже нет места, пострадавших вывозят за пределы Бейрута.

По предварительным оценкам, около 300 тысяч людей остались без крова. Обратите внимание! В украинском МИД сообщают, что украинских дипломатов и членов их семей среди пострадавших нет. Однако несколько украинцев обратились с незначительными травмами и порезами. Всех, у кого есть информация о пострадавших украинских гражданах, просят звонить на горячую линию посольства. Актуально Масштабный взрыв в Бейруте: что известно о вероятных причинах Коротко о трагедии в столице Ливана Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте прогремели два сильных взрыва. Один взрыв произошел в порту Бейрута. Другой – в центре города.

Причины до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Однако впоследствии власти и СМИ заявили, что могли взорваться 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.