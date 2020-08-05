Взрыв в Бейруте: погибла пожарная команда, работавшая на месте трагедии
После взрыва в Бейруте во время спасательных работ пропали без вести сразу 10 членов пожарной команды. Впоследствии местные власти сообщили, что все они погибли.
Пожарная команда погибла в порту
Трагическую гибель пожарных подтвердил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Об этом информирует Al Jazeera.
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Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута. А ущерб, по предварительной оценке, – от 3 до 5 миллиардов долларов,
– сообщил Аббуд.
Пожарные погибли во время ликвидации последствий взрыва в порту. Туда пожарные отправились на двух машинах в сопровождении трех автомобилей скорой помощи.
Какие последствия масштабного взрыва в Бейруте:
- По предварительным данным, погибли более сотни человек, тысячи – ранены.
- В городских больницах уже нет места, пострадавших вывозят за пределы Бейрута.
- По предварительным оценкам, около 300 тысяч людей остались без крова.
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Коротко о трагедии в столице Ливана
- Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте прогремели два сильных взрыва. Один взрыв произошел в порту Бейрута. Другой – в центре города.
- Причины до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Однако впоследствии власти и СМИ заявили, что могли взорваться 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.