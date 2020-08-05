Після вибуху у Бейруті під час рятувальних робіт зникли безвісти одразу 10 членів пожежної команди. Згодом місцева влада повідомила, що усі вони загинули.

Пожежна команда загинула у порту Трагічну загибель вогнеборців підтвердив губернатор Бейруту Марван Аббуд. Про це інформує Al Jazeera. Детально Вибух у Бейруті: останні новини і все, що відомо Ми втратили 10 членів пожежної команди Бейруту. А збитки, за попередньою оцінкою, – від 3 до 5 мільярдів доларів,

– повідомив Аббуд. Пожежники загинули під час ліквідації наслідків вибуху у порту. Туди вогнеборці вирушили на двох машинах в супроводі трьох автомобілів швидкої допомоги. Які наслідки масштабного вибуху у Бейруті: За попередніми даними, загинули більше ніж сотня осіб, тисячі – поранені.

У міських лікарнях уже немає місця, постраждалих вивозять за межі Бейруту.

За попередніми оцінками, близько 300 тисяч людей залишились без домівок. Зверніть увагу! В українському МЗС повідомляють, що українських дипломатів та членів їхніх сімей серед постраждалих немає. Однак кілька українців звернулись із незначними травмами та порізами. Усіх, хто має інформацію про потерпілих українських громадян, просять телефонувати на гарячу лінію посольства. Актуально Масштабний вибух у Бейруті: що відомо про ймовірні причини Коротко про трагедію у столиці Лівану Ввечері 4 серпня в столиці Лівану, Бейруті, прогриміли два сильні вибухи. Один вибух стався в порту Бейрута. Інший – у центрі міста.

Причини досі встановлюються. Спершу повідомляли, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. Однак згодом влада і ЗМІ заявили, що могли вибухнути 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.