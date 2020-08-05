Вибух у Бейруті: загинула пожежна команда, що працювала на місці трагедії
-
Після вибуху у Бейруті під час рятувальних робіт зникли безвісти одразу 10 членів пожежної команди. Згодом місцева влада повідомила, що усі вони загинули.
Пожежна команда загинула у порту
Трагічну загибель вогнеборців підтвердив губернатор Бейруту Марван Аббуд. Про це інформує Al Jazeera.
Детально Вибух у Бейруті: останні новини і все, що відомо
Ми втратили 10 членів пожежної команди Бейруту. А збитки, за попередньою оцінкою, – від 3 до 5 мільярдів доларів,
– повідомив Аббуд.
Пожежники загинули під час ліквідації наслідків вибуху у порту. Туди вогнеборці вирушили на двох машинах в супроводі трьох автомобілів швидкої допомоги.
Які наслідки масштабного вибуху у Бейруті:
- За попередніми даними, загинули більше ніж сотня осіб, тисячі – поранені.
- У міських лікарнях уже немає місця, постраждалих вивозять за межі Бейруту.
- За попередніми оцінками, близько 300 тисяч людей залишились без домівок.
Актуально Масштабний вибух у Бейруті: що відомо про ймовірні причини
Коротко про трагедію у столиці Лівану
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану, Бейруті, прогриміли два сильні вибухи. Один вибух стався в порту Бейрута. Інший – у центрі міста.
- Причини досі встановлюються. Спершу повідомляли, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. Однак згодом влада і ЗМІ заявили, що могли вибухнути 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.