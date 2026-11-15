В Бельгии прогремел взрыв на рождественской ярмарке: некоторые пострадавшие – в тяжелом состоянии

15 ноября на рождественской ярмарке в бельгийском городе Маредсу произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек.

Как сообщает Le Soir, пожар был вызван случайным взрывом баллона с пропаном в одном из торговых ларьков.

В каком состоянии находятся пострадавшие

По словам мэра муниципалитета Ане Пьера Рондиата, в результате пожара на ярмарке двое потерпевших находятся в тяжелом состоянии. Одного из них спасательным вертолетом доставили в больницу в Льеже.

Предварительно известно, что еще одного потерпевшего с тяжелыми травмами госпитализировали в военный госпиталь в Недер-Овер-Хембек.

Третий пострадавший также получил ожоги, тогда как двое других имеют более легкие травмы,

– сообщил Рондиата.

Спасателям удалось быстро локализовать пламя. Однако огонь уничтожил два деревянных домика на территории ярмарки, а еще два соседних здания получили повреждения. По словам местных властей, ситуация под контролем.

Праздничная площадка в Маредсу только недавно начала работу – официальное открытие состоялось в пятницу, 13 ноября. Из-за инцидента в воскресенье ее закрыли для посетителей.

Напомним, в турецком Измире 9 ноября на металлургическом заводе HABAŞ произошел взрыв. По предварительным данным, авария произошла во время разлива стали, когда кран упал в раскаленную печь. В результате инцидента погибли 16 человек, также есть пострадавшие.