Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, взрыв в Белгороде демонстрирует возможности этих авиабомб.
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Как бороться с такими управляемыми авиабомбами
Как отметил Попович, в российских оккупантов есть значительное количество таких авиационных бомб. Однако есть вопросы относительно технического несовершенства самих обвесов, которые делают это оружие управляемым.
Бороться с такими авиабомбами достаточно сложно. Однако есть возможности как минимизировать такие удары с российской территории. Но для этого нужны средства ПВО.
Система ПВО должна быть такой, чтобы мы могли сбивать эти самолеты. Потому что саму бомбу сбить очень тяжело. Ее сложно обнаружить в воздушном пространстве. Потому нужны самолеты. В том числе и для этого сейчас направлены меры по усилению украинского ПВО,
– заметил Попович.
Попович прокомментировал "хлопок" в Белгороде: смотрите видео
Саму ситуацию с падением бомбы в Белгороде сейчас сложно прокомментировать. Пока не ясно, по какой причине бомба упала с самолета. Для этого нужно находиться на месте и знать детали экспертизы.
На Белгород упала российская бомба: коротко
- Вечером 20 апреля посреди на одной из улиц Белгорода раздался мощный взрыв. Как оказалось, с российского самолета упала управляемая авиационная бомба. В результате падения посреди дороги образовалась огромная яма.
- Взрыв был настолько мощным, что один из автомобилей упал на крышу местного супермаркета. А местная жительница продемонстрировала, что случилось с ее квартирой после взрыва.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уже отреагировал на этот "хлопок". Он четко подчеркнул, что Россия в погоне за уничтожением Украины может уничтожить саму себя.