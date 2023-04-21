Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, взрыв в Белгороде демонстрирует возможности этих авиабомб.

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Как бороться с такими управляемыми авиабомбами

Как отметил Попович, в российских оккупантов есть значительное количество таких авиационных бомб. Однако есть вопросы относительно технического несовершенства самих обвесов, которые делают это оружие управляемым.

Бороться с такими авиабомбами достаточно сложно. Однако есть возможности как минимизировать такие удары с российской территории. Но для этого нужны средства ПВО.

Система ПВО должна быть такой, чтобы мы могли сбивать эти самолеты. Потому что саму бомбу сбить очень тяжело. Ее сложно обнаружить в воздушном пространстве. Потому нужны самолеты. В том числе и для этого сейчас направлены меры по усилению украинского ПВО,

– заметил Попович.

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Саму ситуацию с падением бомбы в Белгороде сейчас сложно прокомментировать. Пока не ясно, по какой причине бомба упала с самолета. Для этого нужно находиться на месте и знать детали экспертизы.

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