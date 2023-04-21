Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, вибух в Бєлгороді демонструє можливості цих авіабомб.

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Як боротися з такими керованими авіабомбами

Як наголосив Попович, в російських окупантів є значна кількість таких авіаційних бомб. Однак є питання щодо технічної недосконалості самих обвісів, які роблять цю зброю керованою.

Боротися з такими авіабомбами досить складно. Однак є можливості, як мінімізувати такі удари з російської території. Та для цього потрібні засоби ППО.

Система ППО має бути такою, щоб ми могли збивати ці літаки. Бо саму бомбу збити дуже важко. Її складно виявити в повітряному просторі. Тому потрібні літаки. Зокрема й для цього зараз спрямовані заходи з посилення української ППО,

– зауважив Попович.

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Саму ситуацію з падінням бомби в Бєлгороді зараз складно прокоментувати. Поки не зрозуміло, з якої причини бомба впала з літака. Для цього потрібно перебувати на місці події та знати деталі експертизи.

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