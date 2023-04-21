Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, вибух в Бєлгороді демонструє можливості цих авіабомб.
До теми Авіабомба "зійшла" з літака: потужний вибух у Бєлгороді – усе, що відомо
Як боротися з такими керованими авіабомбами
Як наголосив Попович, в російських окупантів є значна кількість таких авіаційних бомб. Однак є питання щодо технічної недосконалості самих обвісів, які роблять цю зброю керованою.
Боротися з такими авіабомбами досить складно. Однак є можливості, як мінімізувати такі удари з російської території. Та для цього потрібні засоби ППО.
Система ППО має бути такою, щоб ми могли збивати ці літаки. Бо саму бомбу збити дуже важко. Її складно виявити в повітряному просторі. Тому потрібні літаки. Зокрема й для цього зараз спрямовані заходи з посилення української ППО,
– зауважив Попович.
Попович прокоментував "бавовну" в Бєлгороді: дивіться відео
Саму ситуацію з падінням бомби в Бєлгороді зараз складно прокоментувати. Поки не зрозуміло, з якої причини бомба впала з літака. Для цього потрібно перебувати на місці події та знати деталі експертизи.
На Бєлгород впала російська бомба: коротко
- Ввечері 20 квітня посеред на одній з вулиць Бєлгорода пролунав потужний вибух. Як виявилося, з російського літака впала керована авіаційна бомба. Внаслідок падіння посеред дороги утворилася величезна яма.
- Вибух був настільки потужним, що один з автомобілів впав на дах місцевого супермаркету. А місцева мешканка продемонструвала, що сталося з її квартирою після вибуху.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вже відреагував на цю "бавовну". Він чітко підкреслив, що Росія в гонитві за знищенням України може знищити саму себе.