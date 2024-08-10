На Киевщине взорвался боеприпас: погиб мужчина, ранен ребенок

Утром 10 августа к чрезвычайникам поступило сообщение о взрыве в поселке Калита, что в Броварском районе. Оказалось, что там сдетонировал боеприпас.

На место вызова направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Калита. К сожалению, не обошлось без жертв.

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Взрыв в Броварском районе

В ГСЧС отмечают, что детонация боеприпаса произошла на улице Набережной.

По прибытию на место вызова спасателями установлено, что в результате детонации боеприпаса мужчина 1991 года рождения получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью, девочка 2011 года рождения получила травмы и медиками экстренной медицинской помощи госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу,

– сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

В Киевской области взорвался боеприпас / фото ГСЧС

К слову, недавно в Киеве в пруду обнаружили обломки ракеты Х-101. Такой же снаряд ударил по детской больнице "Охматдет". Их транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.