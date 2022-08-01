В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов: журналисты намекают на причастность кремля

В Карнобатском районе Болгарии произошел взрыв на складах, где хранились боеприпасы. Журналисты-расследователи намекают на причастность россии.

Сейчас на месте происшествия пожар почти потушен. Спасатели ждут дронов, чтобы хорошо осмотреть повреждения сверху.

Склад боеприпасов компании "ЭМКО", где произошел взрыв, принадлежит Эмилиану Гебреву. Известно, что он снабжал Украину оружием еще со времен конфликта на Донбассе.

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Случайность это или нет

Как рассказывают журналисты-расследователи, ранее Эмилиана Гебрева россия дважды пыталась его отравить из-за поставок оружия в Украину во время военного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах. "Новичком". Расследование Bellingcat показало, что это спланировал кремль.

Кроме того, журналисты расследователи считают, что взрывы на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии в 2014 году связаны с деятельностью агентов ГРУ.

Выяснилось, что за взрывами в деревне Врбетице стоит кремль. Расследование привело к возгоранию дипломатического скандала и изгнанию российских дипломатов из Чехии.

Что говорит сам Эмилиан Гербрев

Владелец "ЭМКО" говорит, что сейчас дело занимается следствием. Со своей стороны он сделал все, что требовалось.

Я точно не могу сказать, потому что это работа следствия. Я просто знаю, что произошло, а они уже будут подтверждать имеющиеся версии. Утром на территории склада сигнализация дала збой и после нарушения через несколько минут произошел взрыв. С нашей стороны то, что должно быть сделано, в общем сделано,

– сказал Гербрев.

Он добавил, что в этом случае государство должно прислушиваться ко всем заинтересованным в деле и исходя из этого принимать наиболее правильные, разумные вещи.

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