Взрыв был, но фактов массового поражения не подтверждаю – Кириленко об ударе возле "Азовстали"

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – не подтвердил информацию, что после удара возле "Азовстали" под завалами оказались около 300 человек. Ранее подобную информацию обнародовал политик Сергей Тарута.

Кириленко в эфире телемарафона заметил, что не знает, откуда Тарута берет озвучиваемые данные. Взрыв был, однако информации о массовом поражении людей пока нет, сообщает 24 канал.

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Из моих оперативных источников: взрыв был, но факта массового поражения местного населения или военных пока не подтверждаю. Если будут подтверждения, куда попало, как, обязательно сразу сообщат,

– заверил Кириленко.

Ранее стало известно, что россияне сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали".

Святослав Паламарь – заместитель командира полка "Азов" – сообщил, что завод "Азовсталь" – фактически полностью уничтожен. Ранее СБУ перехватила разговор, из которого можно заключить, что россияне получили приказ "уравнять все с землей".

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