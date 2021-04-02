Авария произошла 2 апреля в Одессе на Хуторском переулке 6/1. Местные жители позвонили на горячую линию 101 в 14:39. Они сообщили о пожаре, который произошел в результате взрыва.

По предварительной информации, один человек пострадал, погибших нет. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. К теме Мощный взрыв на Львовщине: куски дома разлетелись в разные стороны – фото Что известно об инциденте Взрыв бытового газа произошел на 2 этаже трехэтажного дома. После того, помещение загорелось.

Жители рассказали, что одного мужчину выбросило из окна взрывной волной.

В доме повреждена не несущая стена и часть лестничной клетки.

Жителей подъезда эвакуировали через окна и с помощью автолестницы.

Спасатели продолжают работать.

Пожар локализован в 15:15. Ориентировочно, именно в квартире, где произошел взрыв. Что происходит на месте происшествия: видео