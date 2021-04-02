Взрыв бытового газа в жилом доме в Одессе
Авария произошла 2 апреля в Одессе на Хуторском переулке 6/1. Местные жители позвонили на горячую линию 101 в 14:39. Они сообщили о пожаре, который произошел в результате взрыва.
Источник:ГСЧС Одесской области
По предварительной информации, один человек пострадал, погибших нет. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
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Что известно об инциденте
- Взрыв бытового газа произошел на 2 этаже трехэтажного дома. После того, помещение загорелось.
- Жители рассказали, что одного мужчину выбросило из окна взрывной волной.
- В доме повреждена не несущая стена и часть лестничной клетки.
- Жителей подъезда эвакуировали через окна и с помощью автолестницы.
- Спасатели продолжают работать.
- Пожар локализован в 15:15. Ориентировочно, именно в квартире, где произошел взрыв.
Что происходит на месте происшествия: видео
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