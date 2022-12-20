В российской Чувашии вспыхнул магистральный газопровод: мощное видео

В российской Чувашии произошел мощный взрыв. Предварительно, там вспыхнул газопровод.

Это произошло сегодня, 20 декабря. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

К теме Огненный столб поднялся в воздух: возле Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв

В Чувашии вспыхнул магистральный газопровод

Предварительно в Чувашии загорелся газопровод – дым виден сразу из нескольких сел.

В Чувашии произошел мощный пожар на газопроводе вблизи сел Кюльхири и Калинино Вурнарского района. Официальной информации о ЧП пока нет,

– пишут СМИ.

Судя по кадрам, причиной могла стать разгерметизация трубопровода. На место выехали сотрудники МЧС.

Кстати, некоторые журналисты говорят, что масштабный пожар на российском газопроводе в Чувашии не утихает более 10 часов.

В Чувашии вспыхнул газопровод: смотрите видео

Позже стало известно, что утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. По нему топливо поставляют в Европу из Западной Сибири через Украину.

На место выехали шесть машин МЧС. Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе. По словам жителей близлежащих сел, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу.



Утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород / Карта

Есть жертвы

Местные СМИ пишут, что в результате взрыва на магистральном газопроводе в Чувашии есть трое погибших и один пострадавший.

Белгородскую область снова посетил "хлопок"

Губернатор области заявил, что якобы идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в районную больницу.

"В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место", – утверждает губернатор.