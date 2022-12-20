В российской Чувашии вспыхнул магистральный газопровод: мощное видео
В российской Чувашии произошел мощный взрыв. Предварительно, там вспыхнул газопровод.
Это произошло сегодня, 20 декабря. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
К теме Огненный столб поднялся в воздух: возле Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв
В Чувашии вспыхнул магистральный газопровод
Предварительно в Чувашии загорелся газопровод – дым виден сразу из нескольких сел.
В Чувашии произошел мощный пожар на газопроводе вблизи сел Кюльхири и Калинино Вурнарского района. Официальной информации о ЧП пока нет,
– пишут СМИ.
Судя по кадрам, причиной могла стать разгерметизация трубопровода. На место выехали сотрудники МЧС.
Кстати, некоторые журналисты говорят, что масштабный пожар на российском газопроводе в Чувашии не утихает более 10 часов.
В Чувашии вспыхнул газопровод: смотрите видео
Позже стало известно, что утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. По нему топливо поставляют в Европу из Западной Сибири через Украину.
На место выехали шесть машин МЧС. Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе. По словам жителей близлежащих сел, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу.
Утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород / Карта
Есть жертвы
Местные СМИ пишут, что в результате взрыва на магистральном газопроводе в Чувашии есть трое погибших и один пострадавший.
Белгородскую область снова посетил "хлопок"
Губернатор области заявил, что якобы идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в районную больницу.
"В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место", – утверждает губернатор.