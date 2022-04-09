Взрыв цистерны в Рубежном: ветер несет пары азотной кислоты на позиции оккупантов

Россияне снова ударили в цистерну с азотной кислотой у Рубежного. Однако пара от взрыва распространились в районе позиций оккупантов под Кудряшевкой и Варваровкой.

Россияне не рассчитали даже направление ветра. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Воевать россияне не умеют… Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки,

– добавил политик.

Угрозы для населения нет

Цистерна с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты взорвалась в 17:09. Поднялось рыжее облако. Однако Гайдай успокоил – угрозы для жизни населения нет. Зона поражения у цистерны – не более 550 метров.

Он добавил, что природа на нашей стороне.



Взрыв в Рубежном / Фото Сергея Гайдая

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