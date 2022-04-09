Взрыв цистерны в Рубежном: ветер несет пары азотной кислоты на позиции оккупантов
Источник:Луганская ОВА
Россияне снова ударили в цистерну с азотной кислотой у Рубежного. Однако пара от взрыва распространились в районе позиций оккупантов под Кудряшевкой и Варваровкой.
Россияне не рассчитали даже направление ветра. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Воевать россияне не умеют… Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки,
– добавил политик.
Угрозы для населения нет
Цистерна с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты взорвалась в 17:09. Поднялось рыжее облако. Однако Гайдай успокоил – угрозы для жизни населения нет. Зона поражения у цистерны – не более 550 метров.
Он добавил, что природа на нашей стороне.
Взрыв в Рубежном / Фото Сергея Гайдая
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