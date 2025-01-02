На видео с места происшествия видны обугленные остатки фейерверков, канистр и другого оборудования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated press.

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Что известно о причинах взрыва Tesla Cybertruck

По данным Associated Press, взрыв вызвали взрывные устройства, размещенные в кузове арендованного автомобиля. Стенки кузова авто остались неповрежденными, ведь взрывная волна была направлена вверх.

Гендиректор Tesla Илон Маск до этого заявлял, что взрыв был вызван "очень большим фейерверком и/или бомбой, которую перевозили в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством".

Шериф полиции Лас-Вегаса Кевин МакМахилл сообщил, что видеоматериалы с зарядных станций Tesla позволили проследить маршрут пикапа. Автомобиль прибыл в Лас-Вегас в 7:30 утра, а через час заехал на парковку отеля, где взорвался через 15-20 секунд после остановки.

Правоохранители уже установили личность, которая арендовала транспортное средство через приложение Turo в штате Колорадо. Однако имя пока не разглашается, поскольку продолжаются следственные действия для выяснения, был ли этот человек в пикапе во время взрыва. Также пока нельзя точно сказать, было ли это террористическим актом.

На момент инцидента ни Дональд Трамп, ни Илон Маск не находились в Лас-Вегасе. Оба были на новогодней вечеринке в имении Трампа во Флориде.

Напомним, в Нью-Йорке ночью 1 января произошла масштабная стрельба возле ночного клуба Amazura. По меньшей мере 10 человек получили ранения. Злоумышленников разыскивает полиция, их было двое или трое.