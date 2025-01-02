На відео з місця події видно обвуглені залишки феєрверків, каністр та іншого обладнання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated press.

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Що відомо про причини вибуху Tesla Cybertruck

За даними Associated Press, вибух спричинили вибухові пристрої, розміщені у кузові орендованого автомобіля. Cтінки кузова авто залишилися неушкодженими, адже вибухова хвиля була спрямована вгору.

Гендиректор Tesla Ілон Маск до цього заявляв, що вибух був викликаний "дуже великим феєрверком і/або бомбою, яку перевозили в кузові орендованого Cybertruck, і не пов'язаний з самим транспортним засобом".

Шериф поліції Лас-Вегаса Кевін МакМахілл повідомив, що відеоматеріали з зарядних станцій Tesla дозволили простежити маршрут пікапу. Автомобіль прибув до Лас-Вегаса о 7:30 ранку, а через годину заїхав на парковку готелю, де вибухнув через 15-20 секунд після зупинки.

Правоохоронці вже встановили особу, яка орендувала транспортний засіб через додаток Turo у штаті Колорадо. Однак ім’я поки не розголошується, оскільки тривають слідчі дії для з'ясування, чи ця людина була у пікапі під час вибуху. Також поки не можна точно сказати, чи було це терористичним актом.

На момент інциденту ані Дональд Трамп, ані Ілон Маск не перебували в Лас-Вегасі. Обидва були на новорічній вечірці в маєтку Трампа у Флориді.

Нагадаємо, у Нью-Йорку вночі 1 січня сталася масштабна стрілянина біля нічного клубу Amazura. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Зловмисників розшукує поліція, їх було двоє або троє.