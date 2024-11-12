В сети написали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева: что произошло на самом деле

В сети распространилась информация о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева. Однако полиция опровергла эти сообщения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя полиции Дарницкого управления полиции Евгения Ласкина в комментарии "РБК-Украина". Правоохранители объяснили, что взрыв произошел неподалеку, а не в самом отделении.

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Был ли взрыв в отделении полиции Дарницкого района

Сообщения о взрывах на левом берегу Киева появились 12 ноября примерно в 15:00. В сети отмечалось, что взрыв якобы произошел в отделении полиции Дарницкого района.

Однако, как пояснил представитель полиции Евгений Ласкин, информация о взрыве непосредственно в отделении не соответствует действительности – инцидент произошел поблизости.

По его словам, пострадавших в результате взрыва нет. Сейчас полиция занимается установлением всех деталей и обстоятельств происшествия.

Напомним, что 1 ноября оккупанты ударили по отделению полиции в Харькове. В результате атаки погиб полицейский, еще 46 человек получили ранения.